Assurance Maladie : le site Ameli se refait une beauté - et c'est une réussite !

Ameli, le portail numérique de l'Assurance Maladie, a le droit à un grande refonte. La plateforme devient plus moderne, plus facile à utiliser et plus écoresponsable. La navigation s'en retrouve grandement simplifiée !

Toute tentative de modernisation de l'accès aux services publics par l'apport du numérique est plus que bienvenue, surtout pour le portail en ligne de l'Assurance Maladie – plus connu du grand public sous le nom d'Ameli. Accessible gratuitement depuis un navigateur Web, mais aussi via une application dédiée pour smartphone et tablette, il s'agit d'une des plateformes de service public les plus consultées en France, avec 23 millions de visites chaque mois. Début 2023, il s'est modernisé un peu avec l'arrivée d'une fonction très attendue permettant d'envoyer un document manquant à son dossier depuis son espace en ligne (voir notre article). Le Gouvernement semble vouloir continuer sur sa lancée puisque l'Assurance Maladie a annoncé, sur son site Web, faire peau neuve afin d'offrir une navigation simplifiée, de s'adapter à la consultation sur mobile – plus de 60 % des utilisateurs utilisent leur smartphone pour s'y rendre – et d'améliorer son bilan carbone. La nouvelle version du site est déployée depuis le 12 juin.

Ancienne version du site Ameli. © CCM

Assurance Maladie : une interface plus intuitive et écoresponsable

L'Assurance Maladie met en avant "un design amélioré et une navigation simplifiée pour une meilleure expérience des visiteurs". Le premier gros changement concerne la page d'accueil. Premièrement, le carrousel présentant les actualités a été supprimé. À droite de l'écran, un imposant bloc bleu intitulé "Comment faire" fait son apparition, regroupant les principales démarches des Français : l'attestation de droits, l'envoi d'une feuille de soins, le changement d'adresse, la carte vitale et la carte européenne d'assurance maladie. Elles se trouvaient auparavant plus bas sur la page d'accueil. Notons que les onglets de navigation en haut de page ont été supprimés, ce qui allège le rendu.

Nouvelle version du site Ameli. © CCM

En haut à gauche de la page, un menu à tiroirs – les trois traits bleus – remplace la navigation par onglets et permet de dérouler différents espaces, comme "Vous informer" ou "Votre caisse". Autre modification bienvenue : le site Ameli dispose enfin d'un vrai bouton "Se connecter", situé en haut à droite, qui est bien plus visible que sur l'ancienne page d'accueil. De façon générale, les informations sont disposées de façon plus aérée, les tonalités de bleu et de rose ont été adoucies et les angles arrondis, ce qui offre un rendu moins agressif et beaucoup plus moderne. Ameli a également travaillé sur ce qu'il appelle une conception "mobile first", en proposant une navigation et un affichage adaptés aux écrans des smartphones.

Nouvelle version du site Ameli. © CCM

Ces changements s'appuient sur une écoconception qui a pour but de réduire l'impact environnemental d'Ameli.fr. En effet, le numérique représente actuellement 2,5 % de l'empreinte carbone en France, contre 2 % pour les déchets. "Cette prise de conscience de l'empreinte environnementale du numérique et la croissance des consultations sur mobile conduisent le site ameli.fr à faire peau neuve", explique l'Assurance Maladie. D'où la suppression des carrousels, l'utilisation d'une police d'écriture plus légère, la limitation de l'usage des vidéos ou la diminution du poids des images. Une belle initiative !