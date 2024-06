Nouveaux forfaits RED by SFR : des prix fous qui vont faire des jaloux

RED by SFR revoit ses forfaits téléphoniques avec des offres à peine croyables, comme une formule à 2 euros avec appels et SMS illimités et 2 Go de data. La guerre des prix est relancée, et la concurrence ne va pas apprécier !

SFR traverse une période délicate. Alors que sa maison mère est empêtrée au Portugal dans un scandale de corruption qui secoue les fondations mêmes du groupe, l'opérateur ne cesse de voir sa base clientèle et ses indicateurs financiers s'éroder de façon préoccupante. Quasiment 500 000 abonnés de son segment mobile ont d'ailleurs claqué la porte durant le premier trimestre, ce qui est presque autant que sur toute l'année 2023 (voir notre article) ! Aussi, pour redresser la barre, SFR est en pleine opération séduction.

Après avoir fait un joli cadeau à ses abonnés, nouveaux comme anciens, en intégrant la 5G à tous ses forfaits mobiles sans surcoût, et ce, de façon pérenne, SFR a revu son catalogue de forfaits RED – sa filiale low cost – avec des offres très concurrentielles ! Une décision étonnante, d'autant plus que l'on pensait que l'opérateur avait décidé d'arrêter la guerre des prix et la course aux abonnés pour adopter une stratégie plus risquée, qui consiste à augmenter les prix tout en conservant les abonnés qui lui rapportent le plus. Or, il n'hésite pas à voir les choses en grand et s'attaque frontalement à Free, qui était le meilleur recruteur sur le premier trimestre 2024, et notamment à son célèbre forfait à 2 € !

RED by SFR : des offres mini qui concurrencent Free

RED by SFR propose un forfait à 1,99 € qui vient marcher sur les platebandes du forfait historique à 2€ de Free. Red by SFR y propose en effet 2 Go en 4G – utilisables également dans l'UE et les DOM –, contre 50 Mo chez Free. De plus, alors que l'offre de Xavier Niel ne propose que 2 heures d'appels, celle de SFR donne accès aux appels, SMS et MMS illimités. Voilà qui devrait faire réagir l'opérateur alternatif !

Pour un peu plus de data, les usagers vont pouvoir se laisser tenter par le forfait à 5,99 € par mois pour 30 Go – dont 12 Go dans l'UE et les DOM –, toujours en 4G, avec là encore les appels, SMS et MMS illimités. Notons qu'il est possible de souscrire à une option 5G pour 3 € supplémentaires par mois et à une option ajoutant 35 Go de data en UE et DOM pour 5 € par mois, dont 20 Go utilisables depuis la Suisse, Andorre, les USA et le Canada. Pour cette même gamme de prix, Free propose son option Booster à ajouter au forfait à 2 € de base, pour ajouter 20 Go. Bref, cela ne rivalise pas avec le nouveau forfait de RED by SFR !

RED by SFR : des offres généreuses en data très attractives

Si l'on monte un peu en gamme en termes de data, l'offre à 8,99 € par mois se révèle tout à fait séduisante. Pour ce prix, le client a accès à 120 Go de data – dont 27 Go en UE et en DOM – en 5G. Le tarif est tout simplement imbattable. À ce prix, il vient ainsi se positionner en face du forfait B&You de Bouygues, qui offre seulement 80 Go de data en 5G pour le même prix. Pour profiter de 130 Go, il faut débourser 11,99 € par mois.

Enfin, le dernier forfait proposé par RED by SFR comprend 300 Go – toujours en 5G et avec 27 Go en UE/DOM –

pour 19,99 € par mois. De quoi satisfaire ceux qui ont de gros besoins ! Notons que Free propose exactement le même forfait, mais avec 35 Go en 4G dans plus de cent destinations. Toutes ces offres sont sans engagement.

1.99 € RED 2 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 2 Go Internet 4G+ Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement 5.99 € RED 30 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 30 Go Internet 4G Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement 8.99 € RED 120 Go 5G Appels illimités SMS/MMS illimités 120 Go Internet 5G Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement 19.99 € RED 300 Go 5G Appels illimités SMS/MMS illimités 300 Go Internet 5G Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement

Avec ce nouveau catalogue, SFR relance la guerre des prix, ce qui est une excellente nouvelle pour les consommateurs ! Il y a de fortes chances que la concurrence réagisse à cette attaque et s'aligne sur ces nouveaux prix. Bref, il va falloir surveiller ça de très près et, pourquoi pas, forcer un peu la main à son opérateur pour obtenir un geste commercial de sa part, sous peine d'aller voir ailleurs.