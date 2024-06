M@rel : le simulateur de retraite officiel intègre les modifications de la réforme

M@rel, le service en ligne gratuit de simulation de sa retraite a été mis à jour pour tenir compte des changements introduits par la réforme mis en place l'année dernière par le Gouvernement. Vous pouvez l'utiliser pour calculer vos droits.

Imposée par le Gouvernement en 2023 sans vote de l'Assemblée Nationale, la très controversée et décriée réforme des retraites a introduit des changements majeurs dans le système français. Les nouvelles règles vont avoir un impact important sur la (quasi) totalité de la population, qu'il s'agisse des nouveaux et futurs entrants sur le marché du travail, ou des actifs plutôt en fin de carrière, dont certains ont vu leur date de départ repoussée alors qu'ils n'étaient pourtant plus qu'à quelques mois de la ligne d'arrivée.

Comme souvent avec les réformes qui se veulent simplificatrices, les choses deviennent en réalité plus complexes et il est aujourd'hui difficile de se faire une idée précise de l'impact concret de la réforme sur sa propre retraite. Fort heureusement, l'Union Retraite, un Groupement d'Intérêt Public (GIP) réunissant les différents organismes de gestion, met à disposition pour tous les citoyens un espace en ligne regroupant toutes les informations sur leur carrière et proposant un simulateur pour estimer sa future retraite : c'est le fameux Info-Retraite.

M@rel : un outil en constante amélioration

Le site Info-Retraite propose plusieurs services particulièrement utiles pour s'informer et connaître ses droits à la retraite. Le site permet d'accéder gratuitement à un Compte Retraite, via une connexion par France-Connect, qui regroupe plusieurs modules très pratiques, tels qu'un historique complet de sa carrière sous forme de frise chronologique facile à comprendre, des tableaux récapitulatifs des trimestres cotisés par période et par caisse, ou encore un simulateur pour estimer le montant de sa future pension de retraite en fonction de l'âge de départ et de différents paramètres, comme la naissance d'un enfant ou un choix de carrière particulier.

© CCM

Dénommé M@rel, le simulateur d'Info-Retraite s'avère très efficace et juste, car il s'appuie sur l'ensemble des données dont disposent les différentes caisses de gestion auxquelles vous avez cotisé tout au long de votre carrière. Dès l'été 2023, M@rel avait été mis à jour pour tenir compte des changements induits par la réforme du système de retraite, comme le nouvel âge légal de départ et le nombre minimum de trimestres de cotisation. Et dans le courant du deuxième trimestre 2024, le simulateur a reçu de nouvelles modifications d'importance, comme l'intégration des dispositifs de la retraite progressive et du cumul emploi-retraite, l'ajout des majorations pour enfants des régimes spéciaux ou la possibilité d'ajouter des trimestres supplémentaires pour les stages les travaux d'utilité publique.

Et M@rel devrait encore s'améliorer et s'enrichir au fil des mois, avec la prise en compte d'autres modifications introduites par la réforme des retraites de 2023, telles que celles sur le départ anticipé lié au handicap ou à la pénibilité du travail. Entièrement gratuit et en constante évolution, le simulateur d'Info-Retraite délivre d'ores et déjà des estimations fiables et très précises de sa future pension de retraite, et constitue un outil d'aide à la décision précieux pour préparer du mieux possible ce changement important dans la vie de chacun.