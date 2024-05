Cette astuce vous permet de corriger vos textes beaucoup plus facilement sur smartphone

Vous avez du mal à déplacer le curseur dans les textes tapés sur votre smartphone pour corriger une faute ou changer un mot ? Utilisez cette astuce, ce sera beaucoup plus simple !

Lorsque l'on écrit un SMS, un message sur WhatsApp ou encore un mail sur un smartphone, il faut jouer des pouces sur le petit clavier virtuel présenté à l'écran. Et malgré la présence des correcteurs automatiques ou des suggestions de mots, il n'est pas rare de commettre quelques fautes lors de la saisie. Seulement, la plupart du temps, on s'en aperçoit en relisant le texte tapé et pas forcément au moment de la saisie.

Le premier réflexe consiste donc à placer le bout de son index, le plus précisément possible, à l'endroit de la faute pour apporter la correction nécessaire. Et là, commence la petite séance de frustration et d'agacement. Le curseur ne se place jamais là où il le faut, un mot entier est sélectionné, voire une phrase complète… la situation est même pire lorsque l'on se trouve dans un véhicule en mouvement avec le doigt qui glisse par mégarde sur l'écran. Si bien que l'on doit s'y prendre à maintes reprises pour viser juste.

Il existe pourtant une astuce méconnue et très pratique qui vous permet de vous épargner tous ces désagréments. Pour déplacer le curseur dans le texte déjà saisi, il suffit en effet d'appuyer longuement sur la barre d'espace du clavier virtuel. Les touches de lettres disparaissent alors pour laisser place à un trackpad virtuel (un pavé tactile, comme sur les ordinateurs portables).

Il ne reste plus qu'à déplacer le curseur jusqu'à l'endroit souhaité dans le texte en bougeant le doigt, comme on le ferait avec le trackpad d'un ordinateur. Les déplacements peuvent être verticaux ou horizontaux pour aller plus vite. Une fonction facile à mettre en application et qui se montre bien plus précise pour parvenir à l'endroit du texte concerné.

Cerise sur le gâteau, vous n'avez pas besoin d'utiliser un clavier virtuel particulier. La fonction est accessible par défaut sur les claviers virtuels de Samsung, de Microsoft (Swiftkeys) et de Google (Gboard, installé par défaut sur la plupart des smartphones Android), avec pour ce dernier la simple possibilité de revenir en arrière dans le texte. Les utilisateurs d'iPhone ne sont pas oubliés puisque la fonction est également active par défaut dans iOS, le système d'exploitation d'Apple. Vous verrez : une fois que vous aurez goûté à cette fonction, vous ne pourrez plus vous en passer pour modifier vos textes !