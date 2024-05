Uncrush : Samsung se moque de la (mauvaise) pub d'Apple

Avec un vrai sens de l'humour, Samsung ridiculise la détestable publicité d'Apple en diffusant une vidéo qui célèbre astucieusement la créativité. Un joli coup marketing qui fera plaisir aux artistes.

Et re-pan sur le bec ! Le 7 mai dernier, Apple présentait ses nouveaux iPad (voir notre article) lors d'une conférence en ligne qui a fait beaucoup de bruit sur la Toile. Pas pour la qualité de ses tablettes, qui semblent plus performantes que jamais, mais pour la publicité censée accompagner le lancement des modèles Pro. Une pub baptisée Crush, dans laquelle on voyait des outils créatifs se faire broyer par une énorme presse pour laisser la place au tout puissant iPad Pro dotée d'une puce de nouvelle génération. Et le moins que l'on puisse dire, c'est ce que le message a suscité des réactions indignées, voire dégoûtées, dans le milieu artistique au point qu'Apple a du rapidement présenter des excuses officielles en promettant de retirer cette publicité de très mauvais goût (voir notre article).

Ce very bad buzz n'a évidemment pas échappé à la concurrence, qui a du se réjouir des malheurs de Cupertino. Et une semaine à peine après la diffusion du clip à scandale, Samsung s'amuse à tourner Apple en ridicule avec une vidéo astucieusement intitulée Uncrush. Dans une publication du 15 mai sur X (ex-Twitter), la division américaine du géant coréen présente ainsi une jeune musicienne qui arrive dans les décombres de la scène d'Apple, qui s'empare d'une guitare abimée et qui retrouve l'inspiration en égrenant quelques notes, le tout devant une tablette Galaxy. Une belle célébration de la créativité –et de la résilience – et une gentille claque à la firme à la pomme, qui devrait faire la joie des artistes. Et un joli coup marketing, la publication coïncidant avec la sortie des des nouveaux iPad dans le monde entier !

On ne peut que saluer l'initiative et la réactivité de Samsung qui a réalisé son clip en un temps record en s'appuyant sur une belle idée, et en promettant dans sa publication de "ne jamais brider la créativité ". On espère que Tim Cook et ses équipes auront gardé le sens de l'humour et de l'autodérision pour apprécier cette amusante piqure de rappel à sa juste valeur.