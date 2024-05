Publicité iPad : Apple s'excuse officiellement pour son gros ratage

La publicité d'Apple pour le nouvel iPad Pro présenté le 7 mai a déclenché des réactions virulentes sur le Web et ls réseaux sociaux. Au point que la firme à la pomme a présenté ses excuses pour avoir "loupé le coche".

Pan, sur le bec ! Comme à son habitude, Apple espérait bien faire le buzz après la présentation de ses nouveaux iPad, mardi 7 mai (voir notre article). Mais certainement pas de cette façon ! En effet, lors de cette keynote en ligne, la firme à la pomme a diffusé un spot publicitaire pour vanter les qualités de son nouveau modèle haut de gamme, l'iPad Pro, propulsé par sa nouvelle puce surpuissante, le M4, et doté d'un écran Oled inédit lui conférant une finesse exceptionnelle. Une tablette tellement performante qu'elle permettrait de remplacer tous les outils classiques pour devenir l'instrument ultime de création.

C'est ce message qu'Apple voulait faire passer dans son clip vidéo "Crush" (voir ci-dessous). Un petit film publicitaire réalisé en images de synthèse, qui montre un ensemble d'outils et d'appareils créatifs (instruments de musique, systèmes audio, pinceaux et peintures…) qui se fait littéralement écraser par une énorme presse pour laisser apparaître le nouvel iPad Pro, comme dans une révélation divine.

Sauf que voilà, le message est très mal passé dans le public. Et il a même eu l'effet contraire à celui espéré. Car non seulement le spot n'est pas des plus réussis sur le plan graphique, avec un curieux aspect gore quand on voit les instruments de musique se faire broyer comme des os et les pots de penture éclater en coulant comme du sang, mais, surtout, il véhicule un message malsain en laissant entendre que le nouveau bijou d'Apple extermine tout ce qui a servi jusque-là à créer des œuvres d'art. Une vision "totalitaire" qui n'a pas été du goût de tout le monde, en particulier auprès des créatifs qui constituent une clientèle naturelle pour la marque à la pomme, les graphistes, photographes, vidéastes et autres musiciens étant depuis toujours de grands utilisateurs de produits Apple.

Ainsi, dès la diffusion en avant-première de ce spot, de nombreux artistes ont manifesté leur surprise et leur indignation sur les réseaux sociaux, avec des messages souvent moqueurs, et parfois rageurs. "La destruction de l'expérience humaine grâce à la Silicon Valley", a par exemple commenté l'acteur britannique Hugh Grant sur X (ex-Twitter). "C'est la métaphore la plus honnête de ce que les entreprises technologiques font aux arts, aux artistes, musiciens, créateurs, écrivains, cinéastes : les presser, les utiliser, ne pas bien les payer, prendre tout puis dire que ça a était créé par eux", a déclaré le producteur, réalisateur et écrivain Asif Kapadia,

Pub iPad Pro : un message contre-productif

Face à ce very bad buzz, Apple n'a eu d'autre choix que de faire rapidement son mea culpa en présentant des excuses officielles par la voix de Tor Myhren, vice-président en charge du marketing à Cupertino. "La créativité fait partie de notre ADN chez Apple, et il est extrêmement important pour nous de concevoir des produits qui permettent aux créatifs du monde entier de s'épanouir. Notre objectif est de toujours célébrer les innombrables façons dont les utilisateurs s'expriment et donnent vie à leurs idées grâce à l'iPad. Nous avons raté la cible avec cette vidéo et nous en sommes désolés", reconnaît ainsi la firme à la pomme dans un message soigneusement rédigé avec des éléments de langage., en promettant par ailleurs que le clip ne sera pas diffusé à la télévision comme prévu initialement.

Ce n'est pas la première fois qu'une grande entreprise commet une bourde de communication – l'histoire de la publicité regorge d'exemples de ratages souvent comiques – et Apple s'est déjà faite remarquer à quelques reprises pour des clips et des messages douteux : dans les exemples récents, on se souvient notamment du sketch à visée humoristique qui accompagnait la présentation de la dernière Apple Watch qui avait valu à la firme des accusassions de green washing ou encore de la séquence où un père filmait l'anniversaire de ses enfants à travers son casque Vision Pro, qui dégageait un sentiment de malaise face à cette scène de vie "augmentée". Mais c'est sans doute la première fois qu'Apple se met à dos une catégorie d'utilisateurs fidèles. Souhaitons que ce mauvais pas soit vite oublié, et, surtout, qu'Apple en tire une petite leçon. Un brin d'humilité ne fait jamais de mal.