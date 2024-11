SaferPhone : que vaut la nouvelle offre d'Orange pour "réconcilier parents et adolescents" ?

Pour les fêtes de fin d'année, Orange lance l'offre SaferPhone, qui comprend un forfait mobile, une suite de sécurité et un smartphone à prix abordable. Mais est-elle aussi intéressante que promis ?

Dans un contexte de forte inflation qui pèse lourdement sur le portefeuille des foyers, les familles sont à la recherche de la moindre économie, aussi infime soit-elle. Les opérateurs en profitent pour lancer de nouvelles offres afin de séduire les parents pour les inciter à abonner leurs enfants. Ainsi, Free a dévoilé il y a peu sa nouvelle offre Free Family, à laquelle Bouygues Telecom a répondu avec B.iG, qui semble être plus souple et plus intéressante. De son côté, SFR avait adopté une approche différente avec SFR Multi, qui permet de faciliter le partage de gigas sur les différentes lignes d'un foyer et de profiter de nombreux avantages afin de réaliser des économies.

Mais alors, quid de Orange ? À l'approche de Noël, l'opérateur lance une offre intrigante : le SaferPhone. Il se veut comme une "offre qui réconcilie parents et adolescents" grâce à un forfait mobile, une suite de sécurité et la possibilité d'acquérir un bon téléphone pour pas cher.

Orange SaferPhone : un forfait, un service de sécurité et un mobile

L'offre SaferPhone d'Orange comprend un forfait Série Spéciale 50 Go 5G à 21,99 € par mois pour les clients Livebox ou 28,99 € par mois pour les nouveaux clients, avec un engagement de 24 mois. Elle permet de profiter des appels, SMS/MMS en illimité en France ainsi que depuis l'Europe, les DOM, la Suisse et Andorre, et de 50 Go de data. Attention, l'offre n'est pas valable pour les clients détenteurs d'une offre Orange ou Sosh changeant de forfait.

Le pack SaferPhone comprend également 12 mois d'abonnement offerts à Orange Cybersecure, après quoi il faudra débourser 7 € par mois – mais il sera possible de se désabonner de l'option à ce moment-là. Ce service filtre les appels indésirables, bloque les liens malveillants des SMS, mail et Internet, et permet de joindre par téléphone un conseiller spécialiste cyber joignable 7j/7, de 8h à 22h. Petit avantage : il permet de couvrir jusqu'à 10 appareils, même pour un seul forfait.

Le pack donne également droit, de façon totalement facultative, à un iPhone 12 reconditionné 64 Go au prix de 99 € grâce au bonus reprise de téléphone, ou à 149 € sans. Il est certifié par le label RecQ, qui garantit sa qualité, et bénéficie d'une garantie commerciale de 24 mois. Mais il est tout à fait possible de choisir un autre smartphone, ou de ne pas en choisir du tout. Notons qu'Orange propose également un Honor 70 Lite 5G ou un Xiaomi Redmi Note 12, non reconditionnés, pour 79 €. De plus, il existe une autre remise exclusive au pack SaferPhone, à savoir sur un Xiaomi Redmi Note 13 Pro non reconditionné à 99 €, là aussi avec le bonus reprise.

En complément de l'offre technologique, Orange intègre également un Pacte de confiance à signer entre les parents et les adolescents. Ce document symbolique est destiné à "encourager des pratiques numériques saines", comme installer des contrôles parentaux, protéger ses informations personnelles, paramétrer ses réseaux sociaux, limiter son temps d'écran, profiter de moments de déconnexion, etc.. Enfin, l'opérateur met à disposition un espace dédié sur son site Bien vivre le digital. Les parents pourront y trouver des conseils, astuces et ateliers gratuits pour guider leurs plus jeunes dans une utilisation saine et équilibrée du numérique.

Orange SaferPhone : un bel emballage pour une offre pas si géniale

L'offre SaferPhone est pour le moment disponible jusqu'au 7 février 2025. L'opérateur historique se réserve le droit de la prolonger ensuite. Dans le détail, le pacte encourage des pratiques numériques saines et cherche à donner un rôle actif du parent dans les pratiques numériques de leurs enfants. C'est une excellente initiative, à l'heure où les plus jeunes sont de plus en plus exposés aux dangers numériques.

Mais le pack pêche sur un point : le prix. Premièrement, le forfait en lui-même est extrêmement cher. Aujourd'hui, on trouve facilement des offres 5G à moins de 10 euros, avec appels, SMS et MMS illimités, le tout incluant une belle enveloppe de data, et ce, y compris chez les grands opérateurs (voir notre article). C'est Orange quoi. L'opérateur est connu pour pratiquer des abonnements hors de prix.

Parlons du portable maintenant. Au regard de sa fiche technique, l'iPhone 12 reste compétitif en 2024, grâce à son processeur A14 Bionic et ses spécifications équilibrées. Avec son écran OLED et sa compatibilité 5G, il s'agit d'un bon produit Apple reconditionné, que l'on obtient ici à prix raisonnable. Après, il faut aimer Apple, car il s'agit tout de même d'un écosystème assez particulier, qui peut ne pas plaire à tout le monde. Heureusement, c'est totalement facultatif et, avec les promotions qui ont lieu tout au court de l'année – et pas seulement pendant les soldes, les French Days ou le Black Friday –, on peut trouver de très bons smartphones à des prix très intéressants, y compris en reconditionné.

Quant à l'offre Orange Cybersecure, elle est à double tranchant car elle n'est gratuite que la première année. Son prix devient par la suite assez onéreux, même s'il est possible de se désinscrire. Il s'agit d'un moyen pour l'opérateur d'attirer les clients en leur faisant mettre un pied dans la porte, en comptant sur le fait qu'ils "oublieront" de se désabonner ou auront pris l'habitude d'utiliser le service. Bref, SaferPhone est un joli emballage labellisé Orange – c'est quand même l'opérateur numéro un en terme de qualité –, pour une offre pas si géniale que ça. Le client paye en partie le nom de l'opérateur. Il ne faut pas hésiter à bien fouiller ailleurs, même si cela prend forcément plus de temps.