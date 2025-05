Le correcteur automatique de votre smartphone vous rend fou ? Voici comment le désactiver

Vous en avez assez du correcteur orthographique de votre téléphone, qui change vos messages en vous mettant parfois dans des situations embarrassantes ?Vous pouvez le désactiver pour écrire comme vous le souhaitez.

Quelle formidable invention que le correcteur orthographique intégré dans nos smartphones ! Grâce à lui, on évite souvent de passer pour un ignare en écrivant dans un français approximatif et l'on gagne également du temps avec la prédiction des mots. Pratique, mais pas efficace à 100 % pour autant. On ne compte plus les "buses" à la place de "bises" qui essaiment nos missives depuis de nombreuses années. Lorsque le correcteur remplace un verbe par un autre, un texte peut prendre un tout autre sens.

Et parfois, les corrections apportées dans des messages expédiés trop vite peuvent provoquer des situations sinon cocasses pour le moins embarrassantes, avec des substitutions pour le moins gênantes. Si le message s'adresse à un proche, la bourde reste sans gravité, et même drôle. En revanche, dans le monde professionnel, un texte mal corrigé peut entraîner un malentendu voire un malaise, avec des conséquences plus néfastes. Aussi, si vous en avez assez des mauvais tours que peut vous jouer le correcteur orthographique de votre smartphone, vous pouvez le désactiver et reprendre le contrôle total sur ce que vous saisissez au clavier.

Avec un smartphone Android, le correcteur automatique est enfoui assez loin dans les réglages de l'appareil. Accédez aux Paramètres d'Android, puis choisissez Système > Langues et saisie > Clavier à l'écran puis Gboard (le clavier par défaut de Google). Enfin, appuyez sur Correction du texte et, à la section Correction désactivez l'interrupteur Correction automatique.

iOS permet lui aussi de désactiver la correction automatique de l'iPhone . Vous pouvez toutefois conserver l'affichage de la prédiction pour gagner un peu de temps durant la saisie des messages. Rendez-vous dans les Réglages d'iOS, puis dans Général et enfin Clavier. Basculez l'interrupteur Correction automatique en position inactive.

Vous n'êtes toutefois pas obligé de désactiver complètement le correcteur orthographique de votre smartphone, car malgré ses quelques bourdes, il peut vous rendre de services appréciables. Vous pouvez ainsi lui apprendre à écrire correctement certains mots de votre choix qu'il s'obstine à corriger. Sur Android l'opération s'effectue le menu Langues et saisie à travers l'option Dictionnaire puis Dictionnaire personnel. Il ne reste plus qu'à indiquer votre mot. Sur iPhone, la méthode est moins souple puisque iOS intègre d'emblée les mots saisis à répétition qu'il ne connaît pas. Vous pouvez alors réinitialiser le dictionnaire depuis le menu Général > Réinitialiser > Réinitialiser le dictionnaire. Il est aussi possible d'ajouter des raccourcis pour saisir les mots de votre choix depuis le menu Général > Clavier > Remplacement.