C'est effrayant ! Voici tout ce que contient la poussière de votre maison (et que vous respirez)

Elle s'accumule partout dans la maison, se déposant insidieusement sur les sols, les meubles, les objets. Et vous la respirez en permanence. Mais savez-vous vraiment ce que contient la poussière de votre logement ?

Chaque semaine, le même rituel : passer l'aspirateur, épousseter les étagères, essuyer les rebords des fenêtres. Et pourtant, la poussière revient toujours, comme si elle avait sa propre volonté. Mais que cache réellement ce voile grisâtre qui s'installe partout ? Derrière son apparente banalité, la poussière domestique est en réalité un concentré surprenant de notre vie quotidienne... et de bien d'autres choses.

Une grande partie de cette poussière ne vient même pas de chez vous. Elle s'infiltre par les fenêtres ouvertes, les interstices des portes ou encore sous vos semelles. Pollen, particules fines de pollution, résidus de combustion, bactéries, minéraux, fibres végétales et même fragments microscopiques d'insectes voyagent dans l'air extérieur et finissent par se déposer sur vos meubles. Même dans un logement vide depuis des mois, la poussière continue de s'accumuler, preuve de son origine en grande partie extérieure.

Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est ce que la poussière révèle de votre intérieur. À hauteur d'un tiers environ, elle provient de votre propre habitat. Cela inclut des éléments issus de l'usure du bâtiment — peintures, matériaux de construction, plâtre — mais aussi des fragments de textile, des miettes alimentaires, des poils, cheveux et cellules mortes de la peau. Ces dernières, appelées squames, nourrissent les acariens, ces minuscules arachnides invisibles à l'œil nu qui prospèrent dans les environnements chauds et poussiéreux.

Au-delà du simple désagrément esthétique, la poussière peut aussi poser des problèmes de santé. Elle abrite de nombreux allergènes, notamment les excréments d'acariens, qui contiennent des enzymes irritantes pour les voies respiratoires. Chez les personnes asthmatiques ou sensibles, l'exposition régulière peut entraîner des réactions allergiques, de l'irritation oculaire ou des troubles respiratoires. S'y ajoutent parfois des substances plus inquiétantes comme les phtalates, le plomb ou les PFAS, des composés chimiques présents dans certains plastiques ou textiles, connus pour leurs effets toxiques à long terme.

Pour limiter l'accumulation de ce mélange peu ragoûtant, certaines habitudes font toute la différence. Passer régulièrement l'aspirateur avec un filtre HEPA, laver les rideaux et la literie à haute température, nettoyer les surfaces de haut en bas et aérer raisonnablement permet de réduire les poussières et leurs allergènes. Retirer ses chaussures à l'entrée, utiliser des paillassons et préférer des meubles aux surfaces lisses sont aussi des réflexes utiles. Sans parler du toilettage des animaux domestiques, grands contributeurs de poils et de squames.

Aucune maison n'échappera jamais totalement à la poussière. Mais en comprenant ce qu'elle transporte réellement, on gagne une bonne raison de ne plus la négliger — et peut-être, aussi, de mieux respirer.