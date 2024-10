B.iG : la nouvelle offre de Bouygues Telecom pour les familles et les colocataires

Bouygues Telecom lance sa nouvelle offre B.iG, qui comprend un abonnement Bbox et jusqu'à 10 lignes mobiles à prix cassés. Une réponse directe à Free Family et qui semble être plus souple et plus intéressante.

Dans un contexte de forte inflation qui pèse lourdement sur le portefeuille des foyers, les familles sont à la recherche de la moindre économie, aussi infim soit-elle. Les abonnements mobiles et fixes sont parfois les premiers à faire l'objet de ces arbitrages financiers. Free n'a pas tardé à saisir cette opportunité en lançant sa nouvelle offre Free Family, qui permet aux abonnés Freebox et à leurs familles de bénéficier de quatre offres mobiles 5G à 9,99 euros par mois chacune pendant un an, avec data illimitées.

© Bouygues Telecom

Bouygues Telecom n'a pas tardé à répondre à cette annonce et lance, à partir du 7 octobre, sa nouvelle marque B.iG, à destination des familles nombreuses. Il s'agit d'un pack économique permettant de regrouper plusieurs forfaits mobiles autour d'une offre Bbox, avec une structure tarifaire dégressive dès qu'un nouvel abonnement est souscrit. Et, une fois n'est pas coutume, l'opérateur pousse le concept beaucoup plus loin que Free, rendant l'offre particulièrement intéressante.

B.iG : une offre dégressive allant jusqu'à dix abonnements mobiles

Le crédo de B.iG : "plus on est nombreux, plus c'est avantageux". Pour en profiter, il faut d'abord souscrire à une offre fibre, soit Bbox must – 34,99 euros puis 39,99 euros par mois –, soit Bbox ultym – 42,99 euros puis 47,99 euros par mois –, à laquelle l'opérateur applique une ristourne de 7 euros par mois. Ensuite, il suffit d'ajouter les différentes lignes mobiles – pour les forfaits allant de 20 Go à 300 Go. Les économies réalisées sont progressives et applicables sur l'ensemble des lignes incluses dans le pack :

1 forfait = 5 euros d'économies par mois

2 forfaits = 8 euros d'économies par mois pour chacune des deux lignes

3 forfaits = 10 euros d'économies par mois pour chacune des trois lignes

4 forfaits = 10 euros d'économies par mois pour chacune des quatre lignes

Et au-delà, c'est 10 euros d'économies supplémentaires par mois sur chaque nouvelle ligne, dans une limite de 10 lignes par famille B.iG.

© Bouygues Telecom

Avec B.iG, toutes les lignes de la famille sont regroupées au sein de la nouvelle application Bouygues Telecom, qui permet d'accéder aux différentes options offertes par le pack. Il est également possible de bénéficier d'un Giga Boost, qui ajoute 20 Go supplémentaires gratuitement à un des forfaits, trois fois par an.

B.iG : Bouygues Telecom bouscule le marché

Sur le papier, l'opérateur promet une économie de 564 euros par an pour un foyer qui dispose d'une Bbox et de quatre forfaits mobiles – une somme qui augmente donc en même temps que le nombre de lignes ajoutées. La bonne nouvelle est que les tarifs proposés sont pérennes et ne changeront pas à la fin de la première année. L'offre B.iG semble donc bien plus avantageuse que la nouvelle offre Free Family, qui permet "seulement" d'économiser jusqu'à 480 euros la première année, avant que les tarifs ne réaugmentent l'année suivante.

Bouygues semble avoir pensé à tout, puisque B.iG permet d'utiliser des RIB différents. En effet, l'opérateur a décidé d'appliquer une nouvelle définition de "famille", en l'élargissant à ceux qui ne vivent pas sous le même toit ou aux colocataires par exemple.

Avec B.iG, l’objectif de Bouygues Telecom est d'attirer de nouveaux abonnés, en incitant ses clients à convaincre leurs proches de les rejoindre grâce à des prix ultra-compétitifs. Cela permet également de garantir la fidélité des clients :il est moins facile d'aller voir ailleurs quand plusieurs proches dépendent de son abonnement que lorsqu'on est seul. Malin !