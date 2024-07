Bouygues Telecom et Starlink s'associent pour l'Internet par satellite en France

Bouygue Telecom lance son offre d'Internet par satellite à très haut débit en France, en partenariat avec Starlink. Les clients professionnels de l'opérateur vont pouvoir profiter d'une nouvelle solution pour se connecter !

Malgré tous les efforts des opérateurs, Internet n'est toujours pas déployé sur l'ensemble du territoire français. En effet, dans les zones dites blanches, la météo et la géographie imposent des défis techniques et des coûts bien trop élevés pour pouvoir implanter des antennes relais. Aussi, tous les espoirs se sont tournés vers le ciel, et plus précisément vers la connectivité spatiale – un marché estimé à 16 milliards de dollars à l'horizon 2030. Pour faire simple, la connexion par satellite permet aux habitants des zones mal desservies d'avoir accès à Internet à haut débit grâce à des milliers de petits satellites circulant en orbite basse autour de la Terre. Pas étonnant qu'en quelques années à peine, le marché de la connectivité spatiale à haut débit a vu surgir de nombreux nouveaux acteurs partout dans le monde.

L'un des acteurs majeurs du secteur est Starlink, propriété d'Elon Musk. Jusqu'ici, l'entreprise opérait plutôt en solo, proposant une offre Internet par satellite en France depuis 2021 pour le prix de 40 euros par mois – auxquels il faut là aussi rajouter le coût du matériel – qui a déjà su conquérir le cœur de quelque 10 000 usagers dans l’Hexagone fin 2022. Elle avait également annoncé le lancement en 2024 de Direct to Cell, une offre de téléphonie par satellite (voir notre article). Mais Starlink va désormais pouvoir compter sur Bouygues Telecom pour s'imposer un peu plus en France.

Bouygues Telecom et Starlink : le très haut débit partout en France

La fermeture programmée du réseau cuivre, pilier historique de la téléphonie fixe et de l'ADSL, d'ici 2030, oblige aujourd'hui les entreprises à repenser leurs solutions de connectivité. Et, même si l'accès à la fibre est bien entendu la solution privilégiée, ce n'est pas possible sur tout le territoire. Aussi, Bouygues Telecom compte leur proposer d'utiliser Starlink comme "une solution de back-up, en complément des technologies existantes (4G/5G, fibre optique), ou bien dans les zones où la fibre n'est pas encore déployée ou la couverture 5G insuffisante". L'avantage de Starlink est que celui-ci offre une connexion haut débit, avec une faible latence, puisque les satellites déployés par SpaceX sont en orbite terrestre basse.

"Cette technologie de pointe pourra être utilisée comme solution primaire ou complémentaire, en prévision de l'obsolescence du réseau cuivre, concourant ainsi à la continuité de leurs opérations et de leurs performances", explique François Treuil, directeur marché entreprises de Bouygues Telecom, dans un communiqué.

Bouygues Telecom et Starlink : une offre qui n'est pas donnée

Plusieurs formules seront proposées aux professionnels, qui comprendront la mise à disposition et l'installation des kits Starlink, ainsi que l'abonnement nécessaire pour jouir de la connexion Internet par satellite. Mais tout le monde risque de ne pas pouvoir se le permettre ! D'après La Tribune, la parabole, qui permet de se connecter à plusieurs satellites en même temps, coûterait 2 900 euros, tandis que l'abonnement coûterait entre 215 euros et 1 000 euros par mois, selon la consommation. Autant dire que les PME sont d'office exclues !

Le premier client de l'opérateur sera ID Logistics, une compagnie internationale spécialisée dans la logistique contractuelle. La société compte équiper d'ici 2025 plus de 400 sites en Europe, en Amérique du Sud et en Asie avec des kits Starlink. Reste à savoir si Bouygues Telecom compte également distribuer des offres Starlink aux particuliers. Orange propose déjà un abonnement d'Internet par satellite à très haut débit, principalement à destination des utilisateurs vivant dans des zones isolées sans accès à la fibre optique. Baptisé Orange Satellite et en partenariat avec Nordnet, il est disponible à 49,99 euros par mois (voir notre article).