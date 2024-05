Cet opérateur téléphonique augmente encore ses tarifs en douce - vérifiez vos mails et vos factures !

Attention, cet opérateur augmente encore ses tarifs en notifiant discrètement ses clients en bas de leur facture. Regardez vite pour ne pas avoir de mauvaise surprise sur votre compte en banque !

Comme beaucoup d'internautes, vous recevez sans doute régulièrement des mails provenant de votre opérateur mobile ou de votre fournisseur d'accès à Internet. La plupart du temps, il s'agit simplement de messages liés à votre forfait mensuel, concernant votre consommation et vos factures, ou d'offres commerciales. Bref, rien de nouveau sous les tropiques, et vous avez vite fait de les archiver ou de les supprimer après un rapide coup d’œil. Sauf que, parfois, vous pouvez passer à côté d'informations qui, bien qu'écrites en tout petit, peuvent avoir un impact non négligeable sur vos finances : un changement de tarif. Et bien évidemment, il ne s'agit jamais d'une baisse !

Orange, Bouygues Telecom et SFR sont les grands spécialistes de ce genre d'évolution, avec des augmentations de 1, 2, 3 ou 4 euros par mois sur leurs forfaits. D'ailleurs, si vous êtes client de RED by SFR, la filiale low cost de l'opérateur, vous feriez bien de faire attention, car vous allez devoir mettre la main à la poche ! Si vous regardez attentivement sur votre dernière facture, vous pourriez fort bien découvrir une petite phrase bien énervante : "Le tarif de votre offre évolue..." On sait tous ce que cela veut dire ! Sur l'exemple ci-dessous, il faudra donc payer 0,99 euro de plus par mois. Une somme qui a l'air insignifiante, mais qui, rapportée à l'année et cumulée avec d'autres hausses, finit mine de rien par peser sur le portefeuille !

© CableReview

L'opérateur justifie cette décision par "un contexte marqué par la hausse généralisée des coûts constitutifs du prix de votre service (composants électroniques, matières premières, logistique, etc.)…". Comprenez : l'inflation est passée par là, les coûts de production ont augmenté et l'entreprise ajuste ses tarifs en conséquence. Une explication brandie par Orange, Bouygues Telecom et SFR depuis 2022 pour faire passer la pilule des hausses successives...

L'ennui, c'est que cette pratique est parfaitement légale et qu'il est impossible de vous y opposer. L'article L.224-33 du Code de la consommation autorise en effet les opérateurs de télécoms à augmenter leurs tarifs quand ils le souhaitent, à condition d'en informer leurs clients au moins un mois avant l'application des nouveaux prix et de leur laisser la possibilité de résilier sans frais leur abonnement dans les quatre mois suivant cette notification.

Vous avez donc deux solutions : accepter l'augmentation ou changer d'opérateur. Vous pouvez opter pour un autre "grand" opérateur, comme Orange ou Bouygues Telecom, mais leurs offres sont chères et ont tendance, elles aussi, à fortement augmenter en ce moment. Mieux vous tourner vers un des innombrables MVNO – les opérateurs "virtuels" comme Cdiscount Mobile, Auchan Telecom, Réglo Mobile, Prixtel ou NRJ Mobile qui ne possèdent pas de réseau propre –, qui proposent des abonnements bien plus abordables. Mais gardez à l'esprit qu'ils sont, eux aussi, susceptibles de modifier leurs abonnements à tout moment. Seul Free s'est engagé à ne pas toucher au prix de ses forfaits jusqu'en 2027, pour se démarquer de ses concurrents en cette dure période d'inflation. Une valeur sûre ?