WhatsApp bloque cette fonction très populaire - mais c'est pour votre sécurité

Pour préserver leur vie privée et leur identité, WhatsApp a décidé de bloquer une fonction très appréciée ses utilisateurs, mais souvent détournée par des personnelles malveillantes. Un mal pour un bien !

L'un des points forts de WhatsApp, c'est est la sécurité que la messagerie vous offre et la confidentialité qu'elle assure à vos données. L'application, en plus d'être cryptée de bout en bout, dispose de tout un tas de fonctions permettant de protéger votre vie privée. Pourtant, une de vos données essentielles reste exposée : votre photo de profil.

Cette image permet non seulement aux amis et à la famille de vous identifier rapidement, mais elle sert aussi souvent de premier point de contact pour former de nouvelles connexions professionnelles ou personnelles. Mais, si vous choisissez de mettre une photo de votre visage, vous exposez votre image à la vue de personnes malveillantes, qui peuvent l'utiliser pour de l'usurpation d'identité ou du harcèlement par exemple.

Pour cela, il leur suffit de la télécharger. Alors certes, WhatsApp ne propose pas de bouton spécifique prévu à cet effet, mais il est possible, après avoir cliqué sur la photo de profil en question, de l'afficher en grand format. Il suffit alors de faire une capture d'écran pour que la photo soit stockée durablement dans la mémoire du smartphone. De là, elle peut être manipulée à volonté et utilisée de quelque manière que ce soit.

© WABetaInfo

Mais ce sera bientôt du passé ! Les équipes de WABetaInfo ont découvert, dans une version bêta de l'application iOS, une nouvelle fonction de protection. Grâce à elle, lorsque des personnes malveillantes tenteront de faire une capture d'écran, elles verront apparaître le message d'erreur suivant : "Cette application n'autorise pas les captures d'écran". Simple, mais efficace ! Évidemment, des petits malins pourront toujours prendre une photo de l'écran avec un autre appareil, mais empêcher la capture directement depuis l'application devrait toutefois en décourager plus d'un.

Cette fonction, en développement depuis plusieurs mois maintenant, devrait permettre d'améliorer sensiblement la confidentialité des utilisateurs et de réduire les risques associés au partage et à la distribution non autorisés d'images personnelles. Elle n'est pour l'instant pas disponible auprès du grand public, mais elle devrait arriver les prochaines semaines. En attendant, pour vous protéger, vous pouvez toujours restreindre la visualisation de votre photo de profil aux contacts uniquement ou la masquer complètement.