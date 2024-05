Ce nouveau climatiseur consomme 5 fois moins d'électricité que les modèles classiques - et il ne réchauffe pas la planète

Exploitant astucieusement l'évaporation naturelle de l'eau, et dépourvu de gaz réfrigérant, ce climatiseur innovant se combine efficacité énergétique et respect de l'environnement. En plus, il a été conçu par une société française !

Imaginez un système de climatisation qui vous garde au frais tout en consommant beaucoup moins d'électricité que les modèles traditionnels et sans réchauffer la planète. C'est exactement ce que propose la start-up française Caeli Énergie avec son climatiseur adiabatique révolutionnaire. Utilisant l'évaporation de l'eau pour refroidir l'air, ce nouveau système offre une alternative écologique et économique aux climatiseurs classiques.

Le principe de fonctionnement du climatiseur Caeli Énergie est simple, mais ingénieux. Il repose sur le refroidissement adiabatique du point de rosée, une méthode naturelle où l'eau passe de l'état liquide à l'état gazeux en absorbant ainsi de la chaleur et en produisant de l'air frais. Cette technologie, développée par Rémi Pérony, co-fondateur et PDG de Caeli Énergie, permet de refroidir l'air en consommant jusqu'à cinq fois moins d'énergie qu'un climatiseur classique.

Plus respectueux de l'environnement que les dispositifs classiques le climatiseur Caeli Énergie n'utilise pas de gaz réfrigérant nocif pour la couche d'ozone en contribuant au réchauffement climatique. De plus, il est fabriqué à partir de matériaux recyclés et recyclables, ce qui réduit son empreinte carbone de 80 % sur l'ensemble de son cycle de vie.

© Caeli Energie

Ce climatiseur affiche une puissance frigorifique d'environ 2 kW et un coefficient de performance (COP) quatre fois supérieur à celui des modèles traditionnels. Plus efficace, il consomme ainsi beaucoup moins d'électricité pour produire la même quantité de fraîcheur. En d'autres termes, il est possible de rester au frais tout l'été sans craindre une augmentation drastique de la facture d'électricité.

Cerise sur le gâteau, le climatiseur Caeli Énergie se distingue par son design original, à la fois élégant et compact. Il s'intègre facilement dans différents types d'environnements, qu'il s'agisse de maisons, d'appartements ou de bureaux. Avec une capacité à refroidir des espaces allant de 20 à 40 m², il convient parfaitement à la plupart des besoins domestiques et professionnels.

Caeli Énergie a récemment levé des fonds pour étendre sa production et préparer le lancement de ce climatiseur sur le marché. Le prix de cet appareil innovant, installation comprise, se situe entre 2 500 et 3 200 €, ce qui peut sembler élevé au premier abord. Cependant, les économies réalisées sur les factures d'électricité, combinées à la durabilité et à l'impact environnemental réduit, en font un investissement judicieux à long terme. En optant pour la solution innovante comme de Caeli Énergie, vous pouvez non seulement réduire votre facture d'énergie et votre empreinte carbone, mais aussi contribuer à un avenir plus durable pour la planète.