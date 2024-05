Setapp : le deuxième magasin alternatif d'applis pour iPhone est prêt

Les boutiques d'applications alternatives pour iPhone commencent à se multiplier. Quelques semaines après l'AltStore, c'est au tour de Setapp de s'ouvrir à iOS, avec un modèle économique plus simple.

Les utilisateurs d'iPhone et d'iPad vont avoir de plus en plus de choix pour télécharger des applis sur leurs appareils. Après AltStore.io, c'est au tour de Setapp de fourbir ses serveurs pour proposer un magasin d'applications alternatif à l'App Store d'Apple. Rappelons qu'Apple n'a pas ouvert les portes de son smartphone à la concurrence par pure bonté d'âme, mais bien sous la pression réglementaire de la Commission Européenne et du Digital Markets Act (DMA), cette loi des marchés numériques entrée en vigueur le 6 mars dernier (lire notre article) et qui a pour but de mieux encadrer les géants du numérique. Parmi les mesures adoptées, il y a donc l'obligation de donner aux utilisateurs d'iPhone la possibilité d'installer des applications ne venant pas de l'App Store.

Setapp : le Netflix des applis

L'arrivée de Setapp, de l'éditeur MacPaw bien connu pour son utilitaire CleanMyMac X, est particulièrement intéressante car elle s'appuie sur une particularité essentielle qui le rend plus intéressant et plus simple à utiliser que l'AltStore: Setapp existe déjà comme magasin d'applications alternatif sur Mac et propose donc un catalogue d'applis substantielles. Il y en a plus de 240 disponibles pour Mac au moment où nous écrivons ces lignes et une trentaine pour iPhone. Pour accéder au catalogue, il suffit de prendre un abonnement mensuel de 10$ (hors taxes) ou annuel et c'est tout : on peut installer autant d'application que l'on veut. C'est ce qui vaut à Setapp d'être parfois appelé le Netflix des applis. Il était déjà possible, au prix de quelques contorsions d'accéder sur son iPhone aux applications iOS proposées par Setapp, mais le magasin alternatif dédié simplifie tout ça.

Pour l'instant, la version iOS de Setapp n'est disponible qu'en version beta pour certains utilisateurs mais sera bientôt accessible à tous les détenteurs d'un abonnement Setapp. Il suffira de se rendre sur setapp.com depuis le navigateur de son iPhone, de se rendre dans la section Setapp Mobile et de suivre les instructions. Parmi celles-ci, il faut se rendre dans les Réglages de l'iPhone pour indiquer que l'on autorise bien MacPaw à installer un magasin concurrent. Une fois cela fait, on a accès au catalogue. On tape sur le nom d'une appli, on lit la description et si on est intéressé, on appuie sur Installer. Et c'est tout. Comme sur l'App Store, mais ce n'est pas l'App Store et en plus on ne paie jamais rien en plus et on n'a pas de publicités non plus. Autant d'avantages qui donne envie de voir ce catalogue d'applis pour iPhone grossir. Rappelons que pour pouvoir utiliser le Setapp Store, vous devez vous trouver physiquement dans un pays de l'Union Européenne et utiliser un compte Apple lui aussi localisé en Europe.