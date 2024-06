Voici la technique la plus simple pour supprimer une application de votre smartphone

Votre smartphone commence à être encombré et vous voudriez faire un peu de ménage pour retrouver de la place ? Voici la technique pour supprimer les applications inutiles en seulement deux clics.

Nous avons tous tendance à installer de nombreuses applications sur nos smartphones. Dont beaucoup que nous utilisons un temps, puis que nous finissons par oublier. Or, ces applications laissées de côté occupent alors inutilement de la place sur le téléphone, peuvent le ralentir ou le décharger plus rapidement si elles fonctionnent en arrière-plan, et même présenter un risque de sécurité si elles ne sont pas correctement mises à jour.

Ainsi, il est bon de faire régulièrement le ménage pour délester l'appareil des applis dont on a plus besoin. Pour désinstaller des applications sur un téléphone Android, la méthode classique, mais aussi la plus longue et la plus pénible, consiste à passer par le même endroit que celui où on l'a trouvée : le Play Store. Le magasin de Google permet en effet de gérer toutes les applications installées sur son téléphone, de leur mise à jour à leur suppression.

Une autre technique un peu plus rapide consiste à se rendre dans les Paramètres de son téléphone Android, puis dans la section dédiée à la gestion des applications. Celle-ci offre également plusieurs possibilités pour gérer les applis installées sur son appareil, comme configurer les permissions et les notifications de chacune, vérifier la version utilisée, et bien sûr les désactiver ou les supprimer totalement.

Cependant, il existe une solution encore plus rapide pour désinstaller presque n'importe quelle application en quelques secondes, sans avoir à farfouiller dans divers menus. Sur un téléphone Android, depuis n'importe quel écran d'accueil, faîtes glisser votre doigt du bas de l'écran vers le haut pour ouvrir le tiroir des applications – une sorte de dossier qui affiche la liste de toutes les applis installées sur l'appareil. Appuyez ensuite pendant quelques secondes sur l'icône de l'application à supprimer, puis appuyez sur l'option "Désinstaller" qui apparaît dans le petit menu contextuel. Un message s'affiche alors pour vous demander de confirmer la suppression. Il vous suffit d'appuyer à nouveau sur le bouton "Désinstaller" et… c'est tout ! Vous avez ainsi entièrement désinstallé l'appli de votre téléphone, sans même quitter l'écran d'accueil.

Notez que certaines applications ne peuvent pas être supprimées de l'appareil avec ces méthodes classiques – il faut utiliser des techniques spéciales réservées aux experts. C'est le cas de quelques applis préinstallées par le fabricant du smartphone mais aussi de certains modules faisant partie intégrante d'Android, les applications dites 'système", souvent inamovibles.