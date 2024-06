Vous aurez une amende si vous stationnez de cette façon, même sur une place autorisée

Une place de stationnement se libère dans la rue où vous circulez ? Ne vous précipitez pas en vous garant n'importe comment ! Vous risquez une belle amende si vous ne respectez pas cette règle méconnue.

Trouver une place de stationnement peut être un véritable casse-tête, surtout dans les grandes villes où les parkings souterrains sont rares. Imaginez que vous tournez en rond dans les rues de Paris, cherchant désespérément une place pour garer votre voiture. Soudain, une place se libère de l'autre côté de la rue. La tentation est grande de traverser rapidement pour la saisir avant qu'elle ne disparaisse. Mais attention, cette manœuvre pourrait vous coûter cher.

Selon le Code de la route en France, il est obligatoire de stationner dans le sens de la circulation. Cela signifie que vous ne pouvez pas traverser la voie pour vous garer du côté opposé. Cette règle, inscrite dans les articles R. 417-1 et R. 417-4 du Code de la route, est stricte : tout véhicule doit être placé dans le sens de la marche. En d'autres termes, même si la place de l'autre côté de la rue est vide et attirante, vous devez résister à la tentation.

Le non-respect de cette règle est passible d'une amende de 35 euros. Cette somme peut sembler relativement faible, mais elle peut rapidement grimper. En effet, si vous êtes pris en flagrant délit de stationnement à contresens, l'amende peut être majorée à 75 euros, voire 150 euros si vous contestez et perdez devant le tribunal de police.

© tupungato-123RF

Mais ce n'est pas tout. Pour se garer du côté opposé, il faut souvent traverser une ligne continue ou rouler en sens interdit, ce qui constitue des infractions plus graves. Le franchissement de ligne continue est puni d'une amende de 135 euros et d'un retrait de trois points sur le permis. Quant à la circulation en sens interdit, elle entraîne une amende de 135 euros et un retrait de quatre points. En cumulant ces infractions, vous pourriez vous retrouver avec une belle addition et une sérieuse diminution de vos points de permis.

Pour éviter ces désagréments, il est préférable de respecter les règles de stationnement. Si vous trouvez une place de l'autre côté de la rue, faites demi-tour correctement pour vous y garer dans le sens de la circulation. Non seulement cela vous évitera des amendes, mais cela garantira aussi votre sécurité et celle des autres usagers de la route.