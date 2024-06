L'astuce de la tasse dans le lave-vaisselle : un moyen simple de faire des économies d'énergie

Avec l'augmentation continue du prix de l'électricité, il devient essentiel de réduite la consommation des appareils les plus gourmands. Cette astuce très simple vous fera faire des économies sur l'utilisation de votre lave-vaisselle.

Même s'il n'est pas indispensable, le lave-vaisselle fait partie des appareils électroménagers les plus appréciés dans les foyers. Et pas uniquement dans les famille nombreuses ! Même en coupe ou en solo, il est bien pratique pour se débarrasser de la corvée de la vaisselle, surtout quand on l'accumule après plusieurs repas. Toutefois, même si les modèles récents font beaucoup mieux que les anciens, il reste gourmand en énergie. Il est donc très important d'optimiser son utilisation pour réduire sa consommation et faire des économies sur la facture d'électricité. Il existe heureusement plusieurs techniques très simples à appliquer au quotidien pour cela.

En premier lieu, optimisez le rangement des couverts et des assiettes afin de remplir l'appareil. faire tourner un lave-vaisselle à moitié rempli n'est pas du tout économique, même s'il dispose d'un mode mode mi-charge. Placez les couverts avec la tête vers le haut pour un nettoyage optimal, sauf les couteaux qui doivent toujours être rangés à l'envers pour d'évidentes raisons de sécurité. Et si vos assiettes sont très sales, passez-les sous l'eau avant de les ranger dans leur panier.

Ensuite, veillez à utiliser le mode le plus économe en énergie. Pour cela, consultez son mode d'emploi en examinant attentivement la consommation électrique de chaque mode disponible, exprimée en kilowattheure (kWh) et choisissez le moins gourmand, quelle que soit sa durée. Attention, car ce n'est pas toujours le mode dit Eco ! Et évitez les cycles rapides ou intensifs qui sont souvent très énergivores. Par ailleurs, nettoyez régulièrement votre lave-vaisselle. Lavez la cuve et les parois, et rincez le filtre à l'eau claire en utilisant du vinaigre blanc pour un nettoyage plus efficace. Un lave-vaisselle propre fonctionne mieux et consomme moins d'énergie.Enfin, pour réduire encore plus votre consommation d'énergie, privilégiez le séchage naturel. Ouvrez simplement la porte de votre lave-vaisselle après le cycle de lavage pour laisser sécher la vaisselle à l'air libre.

© herraez-123RF

Au-delà de ces conseils de bons sens, il existe une astuce de grand-mère très efficace qui consiste tout simplement à utiliser une tasse ou un petite récipient. Prenez une tasse et remplissez-la de vinaigre blanc, de jus de citron ou de bicarbonate de soude, puis placez-la dans le panier supérieur de votre lave-vaisselle avant de lancer un cycle. Ces ingrédients naturels aident en effet à nettoyer le lave-vaisselle en profondeur et à éliminer le calcaire qui peut entraîne une augmentation de la consommation d'énergie de votre appareil. En appliquant cette astuce une fois par mois, vous pourrez non seulement prolonger la durée de vie de votre lave-vaisselle mais aussi réduire votre facture d'électricité.

En suivant ces conseils simples et pratiques, vous pourrez non seulement prolonger la durée de vie de votre lave-vaisselle, mais aussi réaliser des économies significatives sur votre facture d'électricité. Adoptez dès aujourd'hui ces astuces pour un usage plus éco-responsable de votre appareil électroménager préféré.