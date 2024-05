Primark lance un bagage cabine idéal pour voyager à bas prix sans payer de frais supplémentaires

Vous voyagez en avion ou en train avec une compagnie low cost ? Ne payez pas de frais supplémentaires pour vos bagages grâce à cet astucieux sac cabine à tout petit prix vendu par la célèbre enseigne discount.

Si vous voyagez régulièrement en avion ou en train, vous savez que la question des bagages est souvent problématique, notamment avec les compagnies low cost qui limitent le nombre et les dimensions des bagages que vous pouvez emporter avec vous en cabine. Un problème récurrent qui peut engendre des sueurs froides au moment du contrôle et générer des frais supplémentaires considérables au dernier moment si vous ne respectez pas les règles !

Fort heureusement, il existe désormais un moyen simple et économique pour éviter les déconvenues de dernière minute. En effet Primark, l'enseigne de mode low-cost, vient d'ajouter à son catalogue d'accessoires un bagage cabine aux dimensions parfaites pour passer facilement sous un siège de train ou se glisser dans un compartiment d'avion, et ce, sans payer de frais supplémentaires. Finis le stress des bagages en soute, les files d'attente pour les récupérer à l'arrivée et les frais exorbitants !

Ce bagage malin, baptisé tout simplement "Sac de voyage cabine matelassé", est taillé pour le format cabine. Ses dimensions de 40 x 20 x 25 cm correspondent exactement aux exigences des compagnies aériennes low-cost, telles que Ryanair, EasyJet, Transavia ou Wizzair, très strictes en la matière. Adieu les mètres rubans et les sueurs froides à l'aéroport, vous êtes sûr de pouvoir emporter votre bagage avec vous !

© Primark

Son format compact, qui correspond à un volume d'environ 20 litres, vous permet d'emporter l'essentiel sans vous surcharger. Vous pourrez y ranger vos vêtements et une trousse de toilette, mais aussi un petit ordinateur portable, une tablette, une liseuse et un chargeur pour votre téléphone.., et même glisser un petit souvenir à votre retour de votre voyage ! Pour gagner encore plus de place dans le sac, pensez à rouler vos vêtements au lieu de les plier. Cela permet de limiter le volume et d'optimiser l'espace. N'oubliez pas d'exploiter toutes les poches disponible : les petites intérieures pour ranger vos documents importants et la grande extérieure pour un accès rapide à une veste ou un encas.

Pensé pour le confort des voyageurs, il est doté d'une bandoulière ajustable pour un porté à l'épaule pratique et d'une poignée de transport pour une saisie facile à la main. Sa matière rembourrée (il est complètement matelassé) assure une protection optimale de vos effets personnels, même lors de longs trajets. Rien à craindre pour vos appareils électroniques et autres accessoires fragiles.

Surtout, comme de nombreux produits Primark, il est proposé à un prix imbattable : seulement 14 euros ! Un tarif parfaitement en accord avec les prix des compagnies low-cost. Disponible en deux coloris sobres et élégants, camel et noir, il s'adapte à tous les styles et à toutes les destinations. Et s'il s'avère parfait pour les escapades citadines ou les week-ends prolongés, rien ne vous empêche de l'utiliser au quotidien, pour vos balades en ville ou en campagne, comme pour faire du shopping ou pour aller en cours. Bref, aucune raison de vous en priver, surtout à ce prix mini !