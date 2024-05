Le contrôle technique à 1 euro : c'est possible avec ce système malin

Vous en avez assez de payer plein pot un contrôle obligatoire pour votre véhicule ? Un site Web propose une formule originale qui vous permet de vous l'offrir pour un euro seulement.

Obligatoire pour la quasi-totalité des automobiles dans l'hexagone depuis 1992 et imposé récemment aux motos, le contrôle technique doit être effectué avant les quatre ans du véhicule puis renouvelé tous les deux ans. Il faut pour cela prendre soi-même rendez-vous dans un centre agréé qui procède alors au contrôle et délivre le procès-verbal indiquant que le véhicule est en état de rouler. Dans le cas contraire, il faut procéder aux réparations nécessaires et passer une contre visite dans les deux mois. En cas de défaut de contrôle technique, il peut vous en coûter 135 euros d'amende.

En France, chaque centre de contrôle technique est libre d'appliquer ses propres tarifs pour l'examen du véhicule. Il en résulte des prix qui peuvent parfois varier du simple au double dans un même département passant de 60 à 120 euros pour un véhicule particulier à essence par exemple. Mais avec un peu de chance, vous pouvez vous en acquitter pour un euro seulement.

Le contrôle technique à 1 euro, c'est la promesse du site CTeasy lancée en 2016. Son fonctionnement est plutôt simple. Il faut s'inscrire sur le site le 1er de chaque mois (entre 21 h la veille et jusqu'à 8 h 59 je jour J). Il faut ensuite choisir un centre de contrôle technique partenaire participant à l'opération (CTeasy en compte aujourd'hui XXX répartis dans XX départements) puis s'inscrire pour… le tirage au sort. En effet, 8 coupons à 1 euro sont disponibles par centre chaque mois et attribués après tirage au sort entre les participants. Évidemment pour ce prix, il ne faudra pas se montrer trop exigeant sur le créneau horaire du rendez-vous souvent calé tôt le matin (les places les moins demandées). Mais le jeu en vaut tout de même la chandelle.

Et si la chance ne vous sourit, il est tout de même possible de payer moins cher. CTeasy propose également des rabais (jusqu'à -48 %) sur les tarifs pratiqués avec ses 400 centres agréés partenaires. Mais ce site Web n'est pas le seul sur ce créneau puisque d'autres sites comme Simplauto ou CT-Malin proposent eux aussi des ristournes du même acabit. Un réflexe malin pour éviter des factures trop salées avant les vacances.