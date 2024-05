Vol de smartphone : voici ce qu'il fait faire en urgence pour tout bloquer

Personne n'est à à l'abri d'un vol de téléphone. Voici ce qu'il faut faire en priorité pour sécuriser vos données personnelles si vous êtes victime de cette désagréable mésaventure.

Se faire voler son smartphone est une mésaventure qui peut arriver à tout le monde. Les transports en commun des grandes villes fourmillent de pickpockets et les vols à l'arrachée dans la rue sont très fréquents. Et s'il est difficile de se prémunir contre ces tentatives de vol, autant anticiper la situation en sachant comment réagir une fois le méfait commis. Les chances de récupérer votre précieux mobile sont extrêmement minces mais vous pouvez toutefois empêcher que le voleur farfouille dans son contenu, qu'il mette la main sur des données sensibles et même qu'il puisse l'utiliser. Dans tous les cas, il faut agir le immédiatement, sans attendre !

Premier réflexe à adopter : verrouiller le smartphone à distance. Cette fonction est active par défaut, quel que soit l'appareil, qu'il s'agisse d'un iPhone ou d'un Android. Elle permettra, si le smartphone était déverrouillé au moment du vol, de le verrouiller à l'aide du code PIN ou du schéma que vous avez défini. En revanche, si le voleur vous a espionné avant de commettre son méfait et s'il connaît votre code de déverrouillage, cette mesure de protection ne servira pas à grand-chose.

Pour procéder au verrouillage à distance de l'appareil, il suffit de se rendre sur vous rendre sur le service Find My Device de Google pour un smartphone Android ou sur le service Localiser d'Apple s'il s'agit d'un iPhone. À noter que vous pouvez pour cela utiliser n'importe quel ordinateur ou même le smartphone d'un proche. Il faut simplement vous souvenir de vos identifiant et du mot de passe du compte Google ou Apple associé à votre smartphone. Sur les iPhone, l'accès aux cartes bancaires stockées dans l'appareil est alors automatiquement désactivé.

Ces services permettent aussi de localiser l'appareil sur une carte, même si la fonction de géolocalisation (GPS) était coupée. L'appareil se sert des réseaux GSM et Wi-Fi pour établir sa position. À noter que le service de Google permet également de connaître le numéro IMEI de l'appareil. Notez-le, il vous sera utile par la suite.

Enfin, option ultime et néanmoins indispensable si vous pensez que votre smartphone est définitivement perdu : supprimer son contenu à distance. Lorsque vous activez cette option l'appareil est réinitialisé pour revenir à son état d'usine et tout ce qu'il contient (vos comptes, vos données personnelles, photos, cartes bancaires, etc.) est supprimé. Revers de la médaille, vous ne pourrez plus le localiser.

Une fois l'appareil sécurisé, vous devez avertir votre opérateur du vol commis afin de suspendre votre ligne. Une opération qui s'effectue sur Internet. Là encore, il vous faut connaître l'identifiant et le mot de passe associé à votre ligne téléphonique pour accéder à votre espace personnel. Votre opérateur vous renverra – moyennant finances – une nouvelle carte SIM à votre demande lorsque vous aurez un nouveau mobile. Vous conserverez au passage votre numéro de téléphone.

Reste enfin à vous déplacer au commissariat de police ou au poste de gendarmerie le plus proche afin de déposer une plainte. On vous demandera notamment le numéro IMEI de l'appareil (il figure également sur son emballage). Il permettra de l'inscrire dans un registre de smartphones volés afin de le rendre inutilisable, dans l'Hexagone tout du moins.