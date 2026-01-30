Les PowerToys vont ajouter un bandeau de commandes à Windows

Pour compléter la barre des tâches de Windows, l'équipe des fameux PowerToys de Microsoft prépare discrètement un bandeau de commandes et d'informations personnalisable inspiré d'autres systèmes d'exploitation.

Les PowerToys sont vraiment un "objet" à part chez Microsoft. Une véritable curiosité même, qui tient quasiment du laboratoire à ciel ouvert. Pour ceux qui ne le sauraient pas, il s'agit d'un ensemble d'utilitaires gratuits développés par des ingénieurs de Redmond. Une collection d'outils disparates, destinés à combler des lacunes de Windows avec des fonctions très spécialisées, que l'éditeur n'a pas juger bon d'intégrer en standard dans son système.

Nés à l'époque de Windows 95, abandonnées après Windows XP, puis ressuscités en 2019 sous la forme de projet open-source – et disponibles aussi bien sur GitHub que dans le Microsoft Store –, ils continuent d'évoluer librement, lentement et discrètement, sans calendrier défini, au bon vouloir de ses créateurs qui s'inspirent pargois – souvent – d'idées provenant d'autres logiciels voire d'autres systèmes d'exploitation.

Et c'est exactement le cas avec un nouveau module que l'équipe prépare pour une prochaine version, comme elle l'a annoncé sur GitHub. Une fonction originale, qui pourrait changer radicalement notre gestion de l'espace écran.

© Microsoft

PowerToys 2026 : un dock pour compléter la barre des tâches

De fait, les PowerToys vont prochainement s'enrichir d'un dock optionnel pouvant s'épingler n'importe où sur l'écran, y compris en haut. Visible en permanence, il compléterait la barre des tâches en donnant accès à diverses commandes et informations (surveillance du processeur et de la mémoire vive, contrôles de lecture audio, etc.) sans encombrer la zone de travail principale. Contrairement à ce que l'on peut lire ici et là, il ne s'agit pas d'une barre de menus fixe à la macOS, mais plutôt qu'un bandeau similaire au panel de GNOME sur Linux, venant compléter la barre des tâches.

© Microsoft

Selon Niels Laute, ingénieur senior sur le projet, ce module serait une extension directe du "Command Palette" (l'évolution du lanceur PowerToys Run). L'utilisateur pourrait y épingler des widgets persistants, transformant le haut de l'écran en zone de contrôle permanent. Si l'outil est encore au stade embryonnaire, il marque une rupture ergonomique : Windows admet enfin que tout ne peut pas résider en bas de l'écran. La modularité est le maître-mot, puisque ce dock pourrait aussi se placer sur les côtés, défiant la rigidité habituelle de l'interface Windows 11.

En attendant ce bandeau de commandes, la version v0.97 de PowerToys, déployée il y a quelques jours, prépare le terrain. Cette mouture consolide justement le Command Palette — ce lanceur universel activable par Alt+Espace qui agit comme un centre de contrôle ultra-rapide pour rechercher des fichiers ou lancer des applications, comme sur macOS. La mise à jour permet enfin d'y épingler des extensions et de personnaliser l'environnement.

La manœuvre n'est pas anodine : techniquement, le futur dock ne sera qu'une version persistante de ce lanceur. En stabilisant aujourd'hui l'affichage de ces modules, Microsoft s'assure que les widgets actuels (météo, calculatrice, Spotify) pourront glisser sans friction de la barre de recherche éphémère vers ce nouveau bandeau fixe.

Command Palette, PowerToys © Microsoft

Outre ces ajustements structurels, cette mise à jour introduit un utilitaire qui ravira les utilisateurs de configurations multi-écrans complexes. Le principe est simple mais redoutable : si votre souris dépasse le bord droit de l'écran, elle réapparaît instantanément à gauche. On note aussi l'arrivée d'une automatisation du basculement entre thèmes clair et sombre selon l'heure, une fonction que Windows 11 gère nativement, mais encore maladroitement. C'est là toute l'essence de PowerToys : corriger les petites frustrations plutôt que de s'attaquer aux gros chantiers d'interface.