La paiement sans contact va devenir plus pratique avec cette évolution du NFC

Le forum NFC a dévoilé la prochaine grande évolution du NFC, la technologie de communication sans fil et sans contact. Baptisée Multi-Purpose Tap, elle devrait simplifier de nombreuses opérations quotidiennes, comme le paiement sur smartphone.

Sans forcément en avoir conscience, nous sommes nombreux à utiliser le NFC. En effet, cette technologie de communication sans fil et sans contact, de son vrai nom complet near field communication, ou communication en champ proche, est utilisée depuis des années dans certaines cartes bancaires et dans de nombreux smartphones pour la validation de titres de transports dématérialisés, comme le passe Navigo, et pour des paiements avec des solutions telles qu'Apple Pay, Samsung Pay ou encore Google Pay. Et comme toute technologie qui se respecte, le NFC a connu de nombreuses avancées significatives au fil des années, permettant désormais de payer nos achats avec notre téléphone, sans devoir toucher physiquement le terminal. Et la technologie va encore s'enrichir à l'avenir ! En effet, le NFC Forum, un consortium d'entreprises de la tech – dont Qualcomm, Microsoft, Honor, Mastercard, Apple, Huawei, Google et Sony – qui définit les standards de la technologie utilisés dans les appareils électroniques, a présenté un nouvel aperçu de la prochaine version du NFC.

Multi-Purpose Tap NFC : plusieurs actions en une seule étape

Le consortium souhaite développer une nouvelle technologie NFC, baptisée Multi-Purpose Tap, qui sera capable de gérer plusieurs transactions à la fois. "Le Multi-Purpose Tap va rendre l'utilisation sans contact encore plus pratique en permettant de réaliser plusieurs transactions en toute transparence au cours d'un seul tapotement", a déclaré Mike McCamon, directeur exécutif du NFC Forum. Concrètement, cela permettra aux services de paiement installés sur nos smartphones de proposer de nouvelles fonctions.

Actuellement, il est possible de payer sans contact avec un smartphone via Apple Pay ou Google Pay, par le biais d'un terminal de paiement compatible NFC disponible chez un commerçant. Mais si l'on désire cumuler des points de fidélité, il faut faire une manipulation supplémentaire pour trouver une carte de fidélité sur l'application. De même, si l'on souhaite recevoir un ticket de caisse numérique, il faut fournir une adresse mail ou un numéro de téléphone, ce qui est à la fois intrusif et peu pratique.

Avec Multi-Purpose Tap, il devrait être possible, avec une seule et même action, de payer des achats, mais aussi de cumuler des points de fidélité, de recevoir instantanément un reçu dématérialisé ou encore de vérifier l'âge, pour l'achat d'alcool par exemple. D'énorme gains de temps en perspective, donc.

Multi-Purpose Tap NFC : une technologie qui reste à développer

Ne nous emballons pas trop toutefois, car cette technologie doit encore être développée. Le NFC Forum vient tout juste d'en présenter le concept. Sans compter que ce progrès technologique ne va pas sans soulever certaines questions, notamment en matière de confidentialité. En effet, l'automatisation complète des procédures, y compris la vérification de l'identité, ainsi que la possibilité pour les entreprises de déclencher des communications de marketing ciblé sur nos smartphones, représentent des enjeux significatifs qui sont encore à étudier.

Le consortium doit donc conduire des tests et définir des normes avant de pouvoir permettre une réelle adoption de la technologie à grande échelle. Il va donc falloir attendre plusieurs mois, si ce n'est plusieurs années, avant de pouvoir en profiter. En tout cas, le forum pourra s'appuyer sur le soutien d'importants acteurs de la tech pour développer cette technologie.