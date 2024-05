Google dope ses Chromebook Plus avec son IA Gemini

Google souhaite pousser son IA Gemini sur tous les fronts. Parmi les premiers servis, ses PC Chromebook Plus qui font le plein de nouveautés mâtinées d'intelligence artificielle générative. Mais sans faire une véritable concurrence aux futurs PC Copilot+.

On n'est jamais bien aussi bien servi que par soi-même. Quelques jours après l'annonce de Microsoft confirmant l'arrivée de PC estampillés Copilot+ — à commencer par sa propre gamme Surface — spécialement taillés pour faire tourner l'intelligence artificielle maison en local, c'est au tour de Google de se plier à l'exercice. Après avoir gavé ses smartphones Pixel de toute une flopée de fonctions faisant appel à l'IA, c'est maintenant au tour de ses ordinateurs Chromebook Plus d'en profiter.

Pour rappel, les Chromebook Plus représentent une version améliorée des PC Chromebook animés par ChromeOS mais avec un petit truc en plus. Sortis en octobre dernier, ces ordinateurs doivent répondre à un cahier des charges bien précis et se montrer suffisamment performants pour exploiter les applications et services faisant appel à l'intelligence artificielle, et en particulier à Gemini, l'IA de Google. Fabriqués par Acer, Asus, ou encore HP, les PC estampillés Chromebook Plus restent relativement abordables selon les configurations avec des prix démarrant à 450 euros.

Et pour cause : la majorité d'entre eux n'embarquent pas de NPU (Neural Processor Unit), la puce dédiée aux calculs nécessaires à l'intelligence artificielle. Autrement dit, la plupart des tâches sollicitant l'IA générative s'effectuent en ligne. C'est là toute la différence avec les PC Copilot+ qui peuvent traiter l'IA en local.

Google débloque donc à l'intention de ces appareils, de nouvelles fonctions maison et propose d'exploiter son IA Gemini. On y trouve ainsi Help me write ou l'aide à l'écriture qui peut donner un petit coup de pouce pour écrire ou réécrire un texte en tenant compte de plusieurs critères. Google précise que cette fonction nécessite bel et bien une connexion à Internet.

© Google

Autre fonction, la retouche magique dans Google Photos. Les habitués de cet outil sur smartphone pourront le mettre en œuvre sur les Chromebook Plus (cette option n'est pas disponible sur les autres ordinateurs, PC ou Mac). Il est possible de sélectionner un objet, de le déplacer, de modifier sa taille, etc. tout en laissant l'IA s'occuper de corriger les détails.

© Google

Plus anecdotique, l'IA peut générer des fonds d'écran à utiliser comme arrière-plan dans vos appels vidéo.

© Google

À noter que Gemini est accessible directement depuis l''écran d'accueil de ChromeOS. Il est possible de l'interpeler directement pour lui poser une question ou de solliciter son aide pour des travaux de rédaction ou de planification.

© Google

Enfin, histoire de séduire les plus dubitatifs, Google offre aux nouveaux acquéreurs de Chromebook Plus et jusqu'au 31 décembre de cette année) un abonnement d'un an à Google One AI Premium. La formule permet d'accéder à Gemini Advanced, la version de Gemini utilisant les modèles d'IA maison les plus performants, ainsi qu'à 2 To d'espace de stockage en ligne. Passé ce délai, l'abonnement sera facturé 21,99 euros par mois (il est possible de se désabonner).

La mise à jour des Chromebook Plus est en cours de déploiement et devrait arriver au plus tard la première semaine de juin.