Votre permis sera immédiatement suspendu si vous utilisez votre téléphone au volant

À partir du 1er mai 2026, plusieurs départements vont durcir les sanctions contre l'usage du téléphone au volant, une infraction qui entraînera une suspension immédiate du permis de conduire. Une mesure qui pourrait être généralisée.

Jusqu'à présent, cette pratique, interdite depuis 2003, était sanctionnée par une amende forfaitaire de 135 euros assortie d'un retrait de trois points sur le permis, quand les forces de l'ordre pouvaient la relever, bien sûr. Dans certains cas, notamment lorsque cette infraction est combinée à une autre faute de conduite, une suspension du permis peut déjà être prononcée. Mais cette suspension n'était ni automatique ni systématique.

On le sait, utiliser son téléphone en conduisant, c'est mal. C'est même irresponsable et dangereux. Chaque année, cette pratique est à l'origine de très nombreux accidents – elle serait même impliquée dans 15 % des accidents mortels en France en 2025. Pourtant, de nombreux conducteurs inconscients continuent de manipuler leur smartphone en roulant, pour lire et écrire des messages, voire pour consulter des réseaux sociaux, sans prêter l'attention nécessaire à la route et aux autres usagers. On les repère aisément à leur trajectoire zigzagante, qui inquiète à juste titre les autres automobilistes.

Mais, à partir du 1er mai 2026, plusieurs départements français, à savoir la Charente-Maritime, les Landes, le Lot-et-Garonne et le Pas-de-Calais, vont durcir nettement les sanctions liées à l'usage du téléphone au volant, avec une mesure particulièrement marquante : la suspension immédiate du permis de conduire, même en l'absence d'autre infraction.

Téléphone au volant, suspension au tournant

Le changement introduit au printemps 2026 repose sur une interprétation plus stricte des dispositifs existants par certaines préfectures. Dans les Landes, le Lot-et-Garonne, le Pas-de-Calais et, à partir du 1er mai, la Charente-Maritime, les autorités locales ont décidé d'appliquer une politique de tolérance zéro.

À compter de ce vendredi 1er mai, "le simple fait de manipuler son téléphone en conduisant entraînera une suspension immédiate du permis de conduire", indique la préfecture de Charente-Maritime. La durée de suspension peut varier, pouvant aller jusqu'à six mois selon les situations, notamment si d'autres infractions sont constatées simultanément. À cela s'ajoute une contribution financière de 200 euros destinée à une association d'aide aux victimes.

Attention, regarder son smartphone pour un guidage GPS n'est pas considéré comme une infraction, tout comme l'usage du téléphone en "main libre" (en haut-parleur), qui reste toléré s'il n'entraîne pas un comportement dangereux. Cependant, il ne faut vraiment pas tenir l'appareil en main : GPS et musique doivent être réglés par un passager ou par le conducteur à l'arrêt.

Cette mesure a déjà montré son efficacité. Dans les Landes, où elle est testée depuis février dernier, près de 200 permis ont été suspendus en quelques mois pour ce seul motif, et une baisse des infractions a été observée. Ces résultats ont encouragé d'autres préfectures à adopter des mesures similaires, à des fins de dissuasion.

Alors, va-t-on vers une généralisation de cette sanction à l'échelle nationale ? Car si elle peut paraitre excessive à certains irresponsables, cette mesure contribuerait à la sécurité de tous, en faisant cesser une pratique éminemment dangereuse. Selon BFMTV, le ministère de l'Intérieur renvoie la question au niveau local en laissant la décision au soin aux préfets, en s'appuyant sur l'article L224-7 du code de la route. Une façon, peut-être, de ne pas se mettre à dos des millions de conducteurs-électeurs…