Free TV : la télé gratuite pour tout le monde, sur tous les appareils, et avec du replay

Free joue une fois de plus le trublion en lançant Free TV, un service de télévision gratuit, disponible sur tous les appareils et accessible à tous, abonné ou non, avec plus de 170 chaînes et 45 000 programmes en replay. Une petite révolution !

Depuis son apparition sur le marché des télécoms, à la fin des années 1990, Free n'a cessé de jouer les trouble-fêtes. D'abord sur la connexion à Internet, puis dans la téléphonie mobile. Toujours avec des offres folles, qui changeaient les règles en secouant la concurrence, que ce soit avec ses Freebox et le triple play ou avec son fameux forfait mobile à 2 euros. Le tout accompagnée de campagnes de publicité humoristiques et souvent provocatrices, histoire de mieux marquer sa différence.

Ce mardi 21 octobre, en pleines vacances scolaires, le trublion a remis le couvert par surprise, mais cette fois sur le terrain de la télévision numérique en streaming. Et là encore, sa solution va secouer le marché en redistribuant les cartes.

Jusqu'à présent, pour regarder la télévision "linéaire", il fallait soit passer par la TNT, posséder un abonnement à Internet intégrant une offre TV, ou passer par une application tierce comme Molotov ou Canal+. Mais Free vient bouleverser les choses, comme à son habitude. Le FAI remplace soon service Oqee by Free par une nouvelle plateforme sobrement baptisée Free TV. La grande nouveauté, c'est qu'elle n'est plus réservée à ses abonnés ; elle est d'emblée accessible à tous, gratuitement, sans engagement ni abonnement. Présentée comme "la plus grande offre TV gratuite de France", Free TV permet d'accéder à plus de 170 chaînes et un nombre impressionnant de contenus annexes.

Free TV : un catalogue titanesque, même gratuitement

"Regarder la télé, en 2025, c'est une galère : faut télécharger une app pour chaque chaîne, se créer un compte sur chaque app… On a décidé de changer tout ça. Maintenant, la télé, c'est simple. Maintenant, la télé, c'est Free", explique Xavier Niel, fondateur de Free, dans un communiqué de presse. Ainsi, sa nouvelle offre de télévision gratuite inclut plus de 170 chaînes, dont 16 chaînes de la TNT, mais aussi 25 000 programmes en replay et un accès à Free Ciné (anciennement Oqee Ciné), dont le catalogue comprend plus de 500 films et 1 000 épisodes de séries. L'application propose aussi le contrôle du direct et la possibilité de reprendre un programme depuis le début (start-over). Le tout sans avoir besoin de souscrire à un quelconque abonnement payant.

© Free

L'opérateur lance également l'abonnement payant Free TV+, toujours sans engagement. Celui-ci permet d'accéder à plus de 300 chaînes, dont les 25 chaînes de la TNT, ainsi que des chaînes habituellement payantes, comme RTL9, MTV, Disney Channel, Nickelodeon, CNN International, National Geographic, Mangas, Bloomberg TV… À cela viennent s'ajouter 45 000 programmes en replay et l'offre Free Ciné. Le tout coûte 0,99 € par mois pendant un an, puis 5,99 € par mois, que l'on soit un abonné du FAI ou non.

Mais qu'en est-il des clients de l'opérateur ? Les abonnés Freebox avec le service de télévision et les abonnés mobiles Forfait Free 5G et Série Free peuvent automatiquement profiter de l'offre Free TV+ sans coût supplémentaire. Mieux encore, leur catalogue s'enrichit de 27 nouvelles chaînes thématiques, ainsi que de plus de 250 films et plus de 700 épisodes de séries supplémentaires dans Free Ciné, ce qui en fait "le catalogue le plus riche du marché en termes de chaînes". Ils profitent également d'un accès à la vidéo à le demande et achats intégrés (packs, chaînes, etc.). Enfin, ils ont droit à 100 heures d'enregistrements pour les abonnés Freebox Pop, et 300 heures pour les abonnés Freebox Ultra et Ultra Essentiel.

© Free