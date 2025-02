Oqee Ciné : Free lance une chaîne cinéma gratuite pour ses abonnés

Bonne nouvelle pour les abonnés Free : ils peuvent désormais profiter gratuitement d'une nouvelle TV entièrement consacrée au cinéma, Oqee Ciné. Une déclinaison "linéaire" du service de streaming existant, accessible sur tous les écrans.

C'est une jolie surprise que Free fait a ses abonnés : ce mercredi 5 février 2025, l'opérateur lance OQEE Ciné, une nouvelle chaine de télévision gratuite entièrement consacrée au cinéma, comme son nom l'indique. Évidemment diffusée en streaming, elle représente une déclinaison du service de vidéo à la demande Oqee Ciné déjà existant, mais sous forme linéaire, comme une chaîne TV classique. La bonne nouvelle, c'est que la chaîne Oqee Ciné est d'ores et déjà accessible, à la fois sur le canal 38 des Freebox, mais aussi sur le Web, sur le site Oqee, et sur mobile, via l'application Oqee TV, le tout sans inscription ni téléchargement. Toutes les Freebox (Pop, Ultra, Révolution, etc.) peuvent en bénéficier, mais il est possible qu'un redémarrage du décodeur TV soit nécessaire.

© Free

Chaîne Oqee Ciné : des films pour tous les goûts

Oqee Ciné propose une programmation variée couvrant plusieurs genres, allant des blockbusters récents aux films d'animation populaires, en passant par des œuvres plus cinéphiles. Parmi les films disponibles, on retrouve des productions prestigieuses comme Blade Runner 2049, Terminator Renaissance, Equalizer, Total Recall : Mémoires programmées, Capitaine Phillips, Godzilla, Elysium ou encore Erin Brokovich, des réalisations plus anciennes comme Scream 4, 8 millimètres, ou Espion et demi, des classiques plus familiaux comme la saga Ghostbusters, Ace Ventura, Trois hommes et un couffin, Tootsie et Men in Black I, II et III ainsi que des films d'animation destinés au jeune public, tels que Angry Birds et Le Monde secret des Emojis.

La chaîne met également en avant des classiques du cinéma français et international, avec des réalisateurs comme Claude Sautet, de Pierre Granier-Deferre ou Roman Polanski et des films tels que Rencontres du troisième type et 1941 de Spielberg, Crash de Cronenberg, Sherlock Holmes contre Jack l'Éventreur, Les 10 petits nègres d'Agatha Christie, Mean Streets et Taxi Driver de Scorsese ou Le jour des morts-vivants de Romero.

La création de cette chaîne vise à toucher un large public, avec une programmation destinée aux différentes tranches d'âge et à des goûts variés. Oqee Ciné se distingue ainsi par un catalogue qui mélange films à succès, réalisation cultes des années 80, et œuvres plus confidentielles. pour satisfaire les amateurs de cinéma grand public comme les cinéphiles. Elle intervient juste après le lancement de Shadowz, un nouvelle plateforme de streaming entièrement dédiée aux films d'horreur, thrillers et autres fantastiques proposée en option à 4,99 euros par mois depuis le 4 février.

Avec l'arrivée de la chaîne Oqee Ciné, Free continue de se distinguer sur le marché des opérateurs en enrichissant encore une fois son offre sans augmentation de prix. Pour rappel, c'est l'opérateur qui propose le plus de chaines TV incluses dans ses abonnements : 245 avec la Freebox Révolution, la formule la moins chère, et 288 avec la Freebox Ultra, la plus luxueuse.