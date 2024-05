TNT 4K : France 2 UHD est diffusé dans de nouvelles régions

Le déploiement de la TNT en ultra haute définition se poursuit à un rythme soutenu. Quelque 32 millions de foyers peuvent désormais recevoir France 2 en UHD. Objectif : une couverture complète du territoire pour les JO de Paris 2024.

Aucun doute : France Télévisions et TDF tiennent bien le cap pour la généralisation de la télévision en ultra haute définition (UHD) par voie hertzienne, via la TNT (la télévision numérique terrestre). Et le déploiement de ce nouveau format de diffusion se poursuit comme prévu, selon le calendrier initial, avec une cinquième phase le 22 mai 2024.

Ainsi, depuis le 23 janvier, il était possible de recevoir France 2 en UHD dans certaines régions de France (à Paris, à Nantes et à Bordeaux). Le 27 février, de nouveaux émetteurs (en Bretagne, en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie Française et en Nouvelle-Calédonie) ont basculé vers ce mode de diffusion. Le 2 avril, d'autres ont suivi en Bretagne, en Mayenne, en Auvergne-Rhône-Alpes, en Occitanie, en Provence-Alpes-Côte d'Azur et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le 23 avril,, c'était le tour de nouvelles zones, avec la mise à jour d'émetteurs situés en Auvergne-Rhône-Alpes, en Ile-de-France, en Normandie, en Occitanie et en Pays de la Loire.

Et depuis le 22 mai, 2 millions d'habitants en Centre-Val de Loire, en Auvergne-Rhône-Alpes, en Occitanie et en Bretagne ont également accès à France 2 en UHD avec la mise en service de sept émetteurs, notamment sur les sites TDF emblématiques de diffusion de Clermont-Ferrand-Puy-de-Dôme, Tours-Chissay et Carcassonne-Pic-de-Nore.

Au total, quelque 32 millions de foyers peuvent désormais profiter de la TNT UHD sur le territoire. L'objectif initial est inchangé : à terme, environ 70% de la population sera couvert pour les Jeux olympiques de Paris 2024, événement qui servira de vitrine à cette technologie via France 2. France 3 sera également disponible en UHD, mais uniquement du 10 juillet au 10 septembre 2024.

France 2 UHD : un déploiement très progressif

Après une longue gestation et une période de tests (voir notre article), France Télévisions poursuit bien le déploiement de l'ultra haute définition – l'UHD, souvent confondue avec la véritable 4K. Dans son communiqué du 22 janvier, le groupe audiovisuel public détaillait le calendrier du déploiement de ce nouveau format de diffusion, déploiement qui s'effectuera progressivement jusqu'au lancement des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, en juillet prochain.

De fait, France 2 UHD n'est disponible que dans certaines régions dans un premier temps, en Métropole (sur le canal 52 de la TNT) comme en Outre-mer (sur le canal 22). Et il faudra attendre le début juillet pour pouvoir profiter de la déclinaison similaire de France 3. Ce n'est pas la seule différence entre les deux chaînes : car si France 2 UHD émettra 24 heures sur 24 sans limitation de durée, France 3 n'aura droit qu'à deux mois de diffusion. Voici le calendrier partagé par France Télévisions.

France 2 UHD en Métropole

23 janvier pour les régions de Paris, Nantes et Bordeaux

27 février pour les régions de Toulouse et Rennes

2 avril pour les régions de Marseille, Montpellier, Lorient, Laval

23 avril pour les régions de Lyon, Saint-Étienne, Rouen, Le Mans

France 2 UHD en Outre-mer

23 janvier pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion et Mayotte

fin février pour Wallis, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie

fin mars pour Saint-Pierre et Miquelon

Le cas de France 3 UHD est plus complexe, en raison des nombreuses déclinaisons régionales de la chaîne. France Télévisions annonce une diffusion en UHD à partir du 10 juillet seulement, sans donner davantage de précisions.

Il convient de noter que France 2 UHD ne se cantonnera pas à la TNT : la chaîne sera également diffusée par satellite, sur le canal 52 du bouquet Fransat, et en IPTV (en streaming), via les box des fournisseurs d'accès à Internet. Aucune date précise n'est annoncée pour les FAI, et il faudra attendre les annonces des opérateurs (Bouygues Télécom, Free, Orange et SFR) pour en savoir plus).

TV UHD : une très lente évolution

Rappelons que la TV en UHD apporte une nette amélioration de la qualité d'image. D'abord, par l'augmentation de la définition (le nombre de points élémentaires qui composent l'image) qui passe de 1920 x 1080 pixels en Full HD (la norme actuelle pour la TNT) à 3840 x 2040 pixels en UHD (soit quatre fois plus). Ensuite, par la fluidité, avec 50 images "pleines" par seconde grâce au mode progressif au lieu de 25 (50 "demi-images" par seconde avec la norme entrelacée actuelle), ce qui se sentira surtout dans les scènes d'action et le sport. E outre, la TNT UHD améliore la dynamique lumineuse et la colorimétrie des images en gérant le fameux HDR10, au lieu du traditionnel mode SDR (standard dynamic range). Enfin, la TNT promet aussi une meilleure qualité sonore en étant compatibles avec les standards audio qui offrent divers avantages (voir notre article pour tous ces aspects techniques).

Ces améliorations techniques ne changeront toutefois rien aux programmes. En dehors de quelques contenus réalisés en ultra haute définition (comme Roland-Garros ou les JO de Paris 2024), France 2 UHD se contentera de reproduire les contenus de la chaîne classique, avec une simple mise à l'échelle artificielle. Il n'est donc pas question, du moins pour le moment, de regarder des films en UHD "native". Quoi qu'il en soit, il faut évidemment disposer d'un téléviseur compatible UHD-4K et être situé dans une des régions où la TNT UHD sera diffusée pour profiter (gratuitement) de France 2 UHD. On le voit, si les TV sont prêts pour la 4K-UHD depuis des années, c'est encore loin d'être le cas des diffuseurs, sur la TNT comme en streaming : et il faudra sans doute attendre encore de longues années avant que l'ultra haute définition se généralise sur nos écrans…