Vous ne pourrez plus regarder Netflix sur ces Apple TV ni sur ces téléviseurs

Attention, Netflix ne sera plus pris en charge par certains appareils à partir de la fin juillet ! Si vous regardez la plateforme vidéo sur un des premiers Apple TV ou un téléviseur un peu ancien, vous devrez trouve ruen autre solution.

Depuis sa création en 1997, Netflix a su s'imposer comme un acteur phare du paysage audiovisuel. Des millions de téléspectateurs se sont habitués à naviguer sur la plateforme, profitant de sa vaste bibliothèque de films, séries, documentaires et productions originales. Cependant, une nouvelle récente pourrait bien perturber les habitudes de certains utilisateurs d'Apple TV. Le SVOD a mis à jour certaines pages de son centre d'aide et averti que, à partir du 31 juillet prochain, l'application Netflix ne fonctionnera plus sur les Apple TV de 2ème et 3ème génération. Il va falloir trouver une alternative !

Netflix : des Apple TV obsolètes à remplacer

Le géant du streaming justifie cette décision par les restrictions techniques et sa volonté de "maintenir la meilleure expérience Netflix possible" en se concentrant sur les appareils capables de prendre en charge les dernières fonctions et mises à jour. Or, ces deux Apple TV sont considérées comme obsolètes, y compris par Apple, qui ne leur fournit plus de mises à jour.

Sorties respectivement en 2010 et 2012, les Apple TV de 2ème et de 3ème génération ne tournent même pas sous tvOS comme les box les plus récentes de la marque à la pomme, mais sous un dérivé d'iOS. L'Apple TV de 2ème génération s'en tient au 720p, tandis que la 3ème génération a été la première à diffuser en 1080p. Mais c'est du passé ! Aujourd'hui, les terminaux n'ont même pas accès à l'App Store, ne disposant pas d'espace de stockage dédié aux téléchargements. Par conséquent, impossible d'y installer de nouvelles applications...

Passée la date fatidique du 31 juillet 2024, il restera quatre modèles d'Apple TV pouvant accéder à Netflix : l'Apple TV HD de quatrième génération et les trois modèles d'Apple TV 4K. Heureusement, le nombre d'utilisateurs concernés par ce changement devrait donc être limité. Ils n'auront d'autre choix que d'investir dans un nouveau téléviseur ou trouver un autre moyen d'accéder à Netflix, comme utiliser un Chromecast.

Netflix : attention si vous avez un TV Sony

Attention, tous les modèles de TV ne sont là encore pas compatibles. Sur son site, la plateforme de streaming indique que "Netflix pourrait ne plus être disponible sur certaines TV et certains appareils de streaming fabriqués avant 2015". C'est le cas de certains téléviseurs de Sony, sortis entre 2011 et 2013, qui ne prennent plus en charge le service depuis fin février 2024.

D'autres appareils sont concernés à l'avenir. "Netflix a annoncé qu'à partir du 24 juillet 2024, l'application Netflix ne sera plus prise en charge sur certains téléviseurs LCD BRAVIA™ de 2014 en raison de restrictions techniques", explique le service d'assistance de Sony. "Vous pouvez utiliser l'application Netflix sur votre téléviseur jusqu'au 23 juillet 2024. Après cette date, elle sera supprimée du menu des applications sur tous les modèles concernés", à savoir les séries S9, W5, W6, W7, W70, W8, W85, W95, X85, X9 et X95. Vérifiez si votre TV est concernée !