Playruo : testez vos futurs jeux vidéo directement dans votre navigateur

Vous hésitez à acheter un jeu vidéo ? Playruo vient à votre secours ! Grâce à ce service de click-and-play, vous pouvez tester le titre en quelques secondes directement dans votre navigateur, sans téléchargement ni installation.

Le cloud gaming a le vent en poupe en ce moment ! Portée par des mastodontes comme Microsoft avec le Xbox Game Pass et Nvidia avec le GeForce Now, cette technologie permet de jouer à des jeux vidéo dans le nuage, sans aucune installation, moyennant un abonnement mensuel. Mais une start-up française a décidé de pousser le concept plus loin. Il s'agit de Playruo, la première offre click-and-play du marché, qui compte bien redéfinir la manière dont nous jouons, et plus exactement dont nous choisissons d'acheter (ou non) un jeu. Grâce à ce service, les créateurs de jeux peuvent proposer aux internautes des essais instantanés de jeux PC directement dans leur navigateur Web, sans, là aussi, ni téléchargement, ni installation, ni une quelconque inscription. Et autant dire que le résultat est plutôt prometteur !

Playruo : découvrir un jeu en quelques clics

La plupart du temps, lorsque l'on hésite à acheter un jeu sur PC, deux choix s'offrent à nous : soit télécharger la démo, ce qui peut prendre un certain temps – et tous les jeux n'en proposent pas, loin de là –, soit acheter le titre sur Steam, l'installer et y jouer moins de deux heures afin de pouvoir, s'il ne nous plaît pas, obtenir un remboursement. Autant d'obstacles et d'efforts qui peuvent repousser notre achat, voir nous empêcher de sauter le pas et de nous procurer le titre en question. C'est là que Playruo intervient.

Contraction de Play ("jouer" en français) et de Ruo ("Se jeter" en latin), ce service permet de jouer, de façon limitée, à un jeu sans avoir à le télécharger, à l'installer, ni même à vérifier que son ordinateur est capable de le faire tourner. Il n'y a rien à payer : pas d'abonnement, pas de jeu, pas de catalogue, rien. Il suffit de cliquer sur le bouton "Jouer" pour se retrouver en jeu en quelques secondes. Un moyen pour les développeurs de faire découvrir leurs jeux plus facilement et d'aider les joueurs à sauter le pas de l'achat. Parce qu'une fois que nous commençons à jouer, nous sommes très vite pris dedans. Résultat, nous n'avons qu'une envie, continuer la partie !

En somme, Playruo est une nouvelle manière de promouvoir et de faire découvrir les jeux vidéo. "Notre objectif est de réinventer la manière dont les jeux sont découverts et partagés", explique Yannis Weinbach, directeur Produit chez Playruo. Car chaque interaction avec un jeu devient une opportunité de convertir un joueur occasionnel en joueur effectif.

Playruo : comment fonctionne le click-and-play ?

Mais comment est-ce possible de faire tourner des jeux AAA sur un simple navigateur Web ? Pour ça, Jean-Baptiste Kempf, l'un des trois fondateurs de la société, a développé la technologie Kyber – elle a été brevetée après deux ans de développement. Il s'agit d'une technologie de streaming basse latence, qui assure des sessions de gaming flexibles et hautes performances, et est compatible avec tous les jeux PC du marché. Les développeurs ont simplement à fournir une démo ou une version complète du jeu, et Playruo se charge du reste ! L'essai peut être limité dans le temps ou s'arrêter à la fin d'une mission, selon la volonté du studio.

© Playruo

Tous les calculs se font à distance, sur des serveurs loués à AWS (Amazon) et Google. L'entreprise compte rajouter des fournisseurs au fur et à mesure, afin d'avoir un plus large choix possible. Le fait de passer par des solutions extérieures permet de réduire considérablement les coûts, tout en s'assurant une infrastructure flexible, ce qui leur permet de choisir les serveurs selon la "gourmandise" du jeu à faire tourner. Autre avantage : passer par un tiers permet de s'assurer d'avoir toujours une machine à faire tourner à la pointe de la technologie. Car ce type de matériel devient rapidement obsolète et engendre des coûts conséquents, que les petites start-ups ne peuvent pas forcément se permettre. Bref, c'est tout bénef !

Playruo : un modèle de marketing original

Cette technologie de click-and-play peut avoir de nombreuses utilisations. Des éditeurs pourraient, par exemple, choisir d'intégrer un accès à la démo dans des bannières publicitaires ou sur les réseaux sociaux. De même, les streamers pourraient partager un lien direct avec leur communauté pour qu'elle puisse essayer le titre en quelques secondes. Bref, cette solution pourrait intéresser aussi bien les gros mastodontes que les studios indépendants.

© Playruo

Nous avons pu tester Playruo sur Cryptical Path, un rogue-like qui sortira au cours de l'année 2024 et qui permet au joueur d'intervenir directement dans la création du donjon dans lequel il évolue. Nous avons été projetés dans le jeu sans attendre, avec des graphismes de haute qualité et une latence presque imperceptible. Nous étions dans le tutoriel du jeu et, très vite, avons été pris dans l'aventure. Pourtant, ce n'est pas forcément un titre qui aurait attiré notre attention en temps normal. Reste que, une fois manette en main, on se laisse prendre au jeu. Une technique marketing qui peut s'avérer redoutable ! Reste à savoir si elle saura se frayer une place dans un marché aussi complexe que celui du jeu vidéo en 2024.