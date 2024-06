Des scientifiques inventent un capteur d'image capable de voir à travers les murs, comme Superman

Des chercheurs américains et coréens mettent au point une puce électronique pour smartphone capable de voir à travers des obstacles, et notamment des murs. Une innovation qui ouvre la voie à de nombreuses applications.

Aussi curieux que cela puisse paraître, c'est la vision de Superman permettant de voir à travers les murs qui a inspiré les recherches d'une équipe de scientifiques de l'Université du Texas à Dallas et de l'Université nationale de Séoul. Ces éminent chercheurs ont ainsi développé une puce d'imagerie électronique – une sorte de capteur photo – capable de détecter des objets cachés derrière des obstacles comme de la poussière, de la fumée, du carton ou même des cloisons, et qui pourrait bientôt être intégrée dans des smartphones et d'autres appareils portables.

Le principe de cette innovation révolutionnaire repose des ondes électromagnétiques à moyenne fréquence, entre 200 et 400 GHz. Des fréquences beaucoup plus basses que les ondes de la lumière, entre 350 et 750 THz. Invisibles pour l'œil humain, elles permettent de créer des images d'objets dissimulés derrière diverses barrières. Mais sans aucun danger pour l'homme, contrairement aux fameux rayons X, nocifs pour la santé. Cette technologie est en fait similaire à celle utilisée dans les dispositifs de contrôle de sécurité dans les aéroports, mais en beaucoup plus miniaturisée, ce qui en fait tout son intérêt.

L'une des particularités de cette technologie, c'est qu'elle ne nécessite ni lentille ni optique : en effet, la puce détecte les ondes réfléchies par les objets cibles pour créer des pixels et former des images. Les chercheurs ont travaillé pendant plus de quinze ans afin de rendre ce capteur suffisamment petit pour être intégré dans des appareils mobiles comme des smartphones. Surtout, ils ont cherché à le miniaturiser sans sacrifier la qualité d'image. Ce qu'ils sont parvenus à faire grâce à des techniques évoluées de traitement du signal numérique.

© forance-123RF

Pour répondre aux préoccupations de confidentialité que cette technologie soulève, les chercheurs ont limité la portée de la puce à environ 2,5 cm. Ainsi, pour scanner un objet, il faudrait être très proche, ce qui rend difficile une utilisation malveillante discrète. Toutefois, la prochaine version de cette puce pourrait voir à une distance de 12 cm.

Cette technologie promet de nombreuses applications pratiques. Par exemple, pour trouver facilement des montants, des câbles ou des tuyaux cachés derrière les murs lors de travaux de rénovation. mais aussi détecter des fissures dans des tuyaux, inspecter le contenu de colis sans les ouvrir, ou encore améliorer les contrôles de sécurité. Pour le moment, elle ne peut pas être employées sur des corps humains, car l'eau contenue dans les tissus vivants absorbe les ondes utilisées. Mais selon les chercheurs, elle pourrait un jour voir à travers la peau, pour des applications médicales

Bien que cette technologie soit encore en phase de développement, les chercheurs sont optimistes quant à son potentiel. Ils soulignent l'importance de continuer à travailler sur la sécurité et les limitations de la puce pour éviter des utilisations malveillantes de cette "super vision". Mais il ne fait aucun doute que cette avancée ouvrira la voie à de nombreuses innovations dans de multiples domaines.