Les ventes de voitures électriques s'effondrent en Europe – les automobilistes préfèrent cette technologie

Malgré ses nombreuses qualités, la voiture électrique ne séduit pas autant qu'espéré en Europe. Et les automobilistes se tournent de plus en plus vers une autre technologie.

Ces dernières années, les voitures électriques étaient le symbole du futur de l'automobile. Pourtant, récemment, leur popularité a considérablement baissé en Europe. À l'exception du Danemark et de la France où l'on observe encore des hausses modestes, les ventes de ce type de véhicule accusent un déclin significatif dans la plupart des pays européens.

En Europe, les ventes de voitures électriques ont ainsi chuté de 12 % en l'espace d'un an et en mai 2024, leur part de marché était tombée à 12,5 %. La situation est d'ailleurs particulièrement critique en Allemagne. Après que le gouvernement allemand a retiré en décembre 2023 ses subventions pour les voitures électriques, les ventes ont littéralement plongé en baissant de 30,6% en mai dernier. Dans le même temps, les ventes de voitures essence et diesel ont connu une reprise alors que leur commercialisation est censée se terminer en 2035.

Mais le véritable gagnant du moment est la voiture hybride. Ce type de véhicule, qui combine un moteur électrique et un moteur thermique essence ou diesel, semble représenter une solution plus flexible et souvent plus économique aux automobilistes, ce qui explique sa popularité croissante. Ces modèles constituent une option attractive pour ceux qui ne sont pas encore prêts à passer entièrement à l'électrique mais qui souhaitent réduire leur consommation de carburant et leurs émissions de CO2. Volkswagen, l'un des plus grands constructeurs automobiles d'Europe, a pris une décision stratégique en transférant 67 milliards d'euros du développement de voitures électriques vers les hybrides. Cette décision reflète un changement de priorité qui répond directement à la demande du marché.

© Christina Telep-Unsplash

Les ventes de voitures hybrides sont en plein essor, notamment grâce à des marques comme Toyota, la plus vendue dans ce segment. En parallèle, Tesla, jusque-là principal vendeur de voitures électriques, a vu ses ventes chuter en Europe avec une baisse de 10 % par rapport à 2023, une année record pour la marque. Cette situation montre que, malgré les préoccupations environnementales, le coût reste un facteur déterminant pour de nombreux consommateurs lorsqu'ils choisissent leur véhicule.

Ce déclin des ventes de voitures électriques en Europe peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Outre la fin des subventions en Allemagne , il y a aussi des préoccupations concernant l'autonomie des véhicules, la disponibilité des stations de recharge et les coûts initiaux élevés. Les consommateurs européens semblent donc privilégier des options plus flexibles et économiques, comme les hybrides, plutôt que de se tourner entièrement vers l'électrique. Cette tendance pourrait se poursuivre, à moins que des incitations financières ou des innovations significatives ne rendent à nouveau les voitures électriques plus attractives. Il faut espérer que que l'arrivée de modèles moins chers, notamment chinois, et l'augmentation de l'autonomie incitent les automobilistes à revenir vers l'électrique.