Location History Visualizer : visualiser ses déplacements sous forme de carte de chaleur

L'application Location History Visualizer permet de visualiser l'historique de vos positions sur Google Maps sous forme de carte de chaleur. Une autre manière d'analyser vos déplacements !

La plupart des smartphones Android envoient votre position à intervalles rapprochés aux serveurs de Google. Les applications du géant de l'Internet, installées par défaut, enregistrent tout : vos déplacements, vos itinéraires, les lieux que vous avez visités... Elles se servent de la localisation de votre smartphone grâce à la puce GPS du mobile, mais aussi au réseau 4G/5G et aux différents réseaux Wi-Fi que vous croisez sur votre chemin. Google peut ainsi savoir précisément où vous vous trouvez. Ces données sont ensuite analysées à différentes fins et servent entre autres pour Google Maps, par exemple pour fournir un historique de vos positions. Une application gratuite, baptisée Location History Visualizer, permet de visualiser ces données de localisation sous la forme d'une carte de chaleur. Cela peut être très intéressant pour avoir une vue d'ensemble et donner encore un peu plus de pertinence à la chronologie de Google Maps.

Location History Visualizer : une analyse de ses déplacements Google Maps

L'historique des positions de Google Maps est une fonction très pratique, car il consigne non seulement le profil de déplacement et la plupart des lieux visités, mais aussi les photos de ces derniers. Cela permet d'obtenir un aperçu plus détaillé de votre emploi du temps, de connaître le nombre de kilomètres parcourus ou encore d'obtenir une carte de vos déplacements selon une période sélectionnée.

Pour aller plus loin, l'outil Location History Visualizer se concentre sur l'évaluation des lieux consignés. Ceux-ci sont analysés, pondérés et ensuite représentés sous la forme d'une carte de chaleur. Sur cette dernière, la représentation habituelle des tons rouges à verts permet de voir à quelle fréquence les différents lieux ont été visités. Dans l'environnement proche du domicile, on trouve ainsi de nombreux endroits en rouge foncé, tandis que les endroits ponctuels sont jalonnés de points rouges. Par exemple, si vous aimez manger à l'extérieur, le restaurant devrait également être surmonté d'un point rouge, mais moins foncé que votre lieu de résidence ou de travail.

Pour pouvoir utiliser Location History Visualizer, commencez par télécharger vos données de l'historique de localisation de Google Maps via Google Takeout, puis confiez-les au site Web, où elles seront analysées. Attention, en fonction de la durée du suivi de votre position par Google Maps et de votre activité, le fichier peut atteindre plusieurs centaines de mégaoctets, voire plusieurs gigaoctets. Toutefois, Google Takeout propose aussi une archive mensuelle avec des fichiers beaucoup plus petits, qui se prêtent mieux à l'analyse. Celle-ci est réalisée hors connexion, en local, de sorte qu'aucune donnée n'est envoyée aux serveurs du fournisseur.