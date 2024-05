Vous risquez une amende de 180 euros si vous n'avez pas cet autocollant sur votre véhicule

Circuler dans certaines villes françaises ou à des périodes particulières de l'année peut vous coûter cher si vous n'avez pas apposé cet autocollant sur votre voiture ou votre moto.

Depuis 2017, les Zones à Faibles Émissions (ZFE) se multiplient dans les villes françaises. Leur objectif ? Lutter contre la pollution atmosphérique en limitant la circulation des véhicules les plus polluants, en particulier les plus anciens. Pour circuler dans une ZFE, il est obligatoire de posséder une vignette Crit'air apposée sur le pare-brise de votre véhicule. Cette vignette, classée de 0 à 5 selon le niveau d'émissions du moteur, permet aux autorités d'identifier les véhicules autorisés à circuler dans ces zones, le code 0 correspondant aux voiture électriques, qui n'émettent aucun gaz.

La vignette Crit'air n'est pas indispensable pour circuler sur la plupart des routes, notamment en campagne. Mais elle est obligatoire pour se déplacer dans les ZFE instaurées par les collectivités ainsi que dans certaines agglomérations quand le préfet instaure une circulation différenciée lors des épisodes de pic de pollution. Même si vous ne résidez pas dans une ZFE, vous êtes concerné par cette réglementation si vous envisagez de traverser une ZFE, que ce soit pour des raisons personnelles ou professionnelles.

Et attention : circuler sans vignette Crit'air dans une ZFE peut vous coûter cher ! L'amende forfaitaire pour non-respect de la réglementation Crit'air s'élève à 68 euros. Elle peut être minorée à 45 euros si vous payer immédiatement, mais aussi majorée jusqu'à 180 euros en cas de retard de paiement ! En outre, tous les véhicules sont concernés : que vous soyez au volant d'une voiture, d'une moto ou d'un véhicule utilitaire, la réglementation Crit'air s'applique à vous. Et l'amende en cas d'infraction est la même. Elle est même de 135 euros par défaut pour els poids lourds et les autocars ! Les vérifications sont de plus en plus fréquentes et seront bientôt automatisées pour sanctionner plus facilement les contrevenants. Enfin, notez qu'en cas d'infraction, votre véhicule peut être immobilisé par les forces de l'ordre et même placé en fourrière : une sanction très rare, fort heureusement.

Aussi, ne tentez pas le diable et pour éviter tout risque d'amende, demandez dès à présent votre vignette Crit'air si vous n'en avez pas déjà. La procédure est simple, rapide, et identique pour tout le monde. Il faut la commande en ligne, sur le site officiel du Gouvernement, en vous munissant de votre certificat d'immatriculation (communément appelé "carte grise"). L'opération ne prend que quelques minutes, le coût est de 3,72 euros par véhicule (frais de port inclus). et vous recevez votre vignette quelques jours plus tard directement à l'adresse indiquée sur le certificat d'immatriculation.

Méfiez-vous toutefois des nombreux sites frauduleux et assurez-vous de bien commander votre vignette Crit'air sur le site officiel car de nombreux escrocs profitent de la situation pour arnaquer des automobilistes mal informés sur la procédure.