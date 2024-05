Voici ce qui se passe quand vous tapez le code secret de votre carte bancaire à l'envers dans un distributeur de billets

L'astuce court sur les réseaux sociaux : si un malfaiteur vous prend en otage à un distributeur en vous demandant de retirer de l'argent pour lui, il suffirait taper votre code secret à l'envers pour vous sortir d'affaire.

Que faire si, alors que vous passez tranquillement à côté d'un distributeur automatique de billets (DAB), un malfaiteur vous force à retirer de l'argent avec votre carte bancaire pour le lui donner ? Dans ce genre de situation angoissante, il n'y a pas cinquante solutions, surtout si vous êtes menacé d'une arme. Il ne faut surtout pas résister et obéir. Une vie n'a pas de prix.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes conseillent toutefois d'employer une technique particulière : elle consiste simplement à taper votre code confidentiel à l'envers. Par exemple, si votre code est 1234, tapez 4321. Cette méthode permettrait, selon ces experts, de bloquer les billets dans la fente du distributeur et d'alerter la police automatiquement et discrètement. Mieux, la machine prendrait des photos pour pouvoir identifier le voleur, pour l'identifier dans le cas où il se sauverait. Magique !

Mais ne vous emballez pas trop vite, cette "astuce" ne fonctionne absolument pas. Il s'agit d'une vieille légende urbaine qui circule depuis des années, et qui ressurgit régulièrement. Le fait de taper votre code secret à l'envers sur un DAB ne déclenchera aucune alerte, ni à la banque, ni à la police, ni à qui que ce soit. D'ailleurs, cette technique est complètement absurde puisque certaines combinaisons de chiffres ne peuvent tout simplement pas être tapés "à l'envers". C'est le cas de tous les codes symétriques (0000, 1221, 9779, etc.) qui sont par essence identiques dans les deux sens.

Le code de votre carte est connu uniquement de vous-même : même votre banque et votre conseiller bancaire n'ont pas accès à cette information strictement confidentielle. Il est associé à votre carte de manière unique et sécurisé par un système de cryptage complexe. Et si vous ne tapez pas le bon code à un distributeur, vous prenez juste le risque de voir votre carte bloquée – il faut se tromper trois fois pour qu'elle soit avalée.

Oubliez donc cette légende persistante, que l'on voit même parfois affichée dans certains distributeurs ! Les réseaux sociaux sont bien connus pour propager des rumeurs, des fausses infos, et même des théories complotistes et des manipulations dangereuses. Et ne vous fiez pas au nombre de "like" ou de partages : il n'est jamais synonyme de fiabilité, loin de là ! Ne prenez jamais les informatiosn publiées sur les réseaux sociaux au pied de la lettre – ou pour argent comptant. Que ce soit su X, TikTok, Snapchat, Facebook, Instagram ou encore YouTube, vous devez toujours confirmer les affirmations avec des sources fiables.