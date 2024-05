600 000 conducteurs n'ont pas perdu de points à cause d'un bug - êtes-vous parmi ces chanceux ?

Depuis novembre 2023, un bug informatique a empêché des centaines de milliers d'infractions d'être pénalisées par un retrait de points. Comme 600 000 conducteurs, vous êtes peut-être passé entre les mailles du filet !

Comme de nombreux automobilistes, vous avez peut-être commis une infraction au code de la route qui vous a valu une amende et quelques précieux points de permis. Car depuis l'instauration du système de permis à points en 1992, chaque infraction routière entraîne une déduction allant de un à six points, voire jusqu'à huit en cas d'infractions multiples simultanées. Dans les cas les plus graves, la perte de tous les douze points initiaux peut entraîner la suspension du permis de conduire, accompagnée de l'obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour tenter de récupérer quelques points.

Mais si vous avez été verbalisé au cours de ces derniers mois, il est tout a fait possible que ayez reçu une contravention avec comme indication "zéro point retiré". Est-ce un miracle ? De la chance ? Que nenni, il s'agit d'un bug informatique qui touche l'Agence nationale des traitements automatisés des infractions (ANTAI) depuis la mi-novembre 2023. Il a empêché le traitement de 600 000 dossiers, et donc le retrait d'un grand nombre de points. Concrètement, lorsqu'un automobiliste en infraction était bel et bien verbalisé, s'il choisissait de ne pas payer immédiatement sur place, il se contentait de recevoir une amende, tout en conservant les points de son permis de conduire.

Ce bug bien arrangeant est lié à la mise à jour du système automatisé des infractions, dans le cadre de la fin des retraits de points pour les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h, suite à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi. Visiblement, la mise à jour ne s'est pas passée comme prévue puisque le bug a empêché le retrait des points sur l'ensemble des infractions enregistrées.

Depuis le 15 avril 2024, un processus de rattrapage a donc été mis en place avec plus de 10 000 dossiers traités quotidiennement pour corriger la situation. Aussi, si vous avez échappé à un retrait de point suite à une infraction commise depuis le novembre 2023, ne vous réjouissez pas trop vite. Il est fort probable que l'administration corrige le bug, et que la sanction soit appliquée rétroactivement. Vous risquez donc de ne pas y échapper. On vous conseille fortement de bien surveiller vos boîtes mail et postale, ou de vérifier régulièrement votre solde de points via le site officiel Mes Points Permis, accessible gratuitement avec un simple navigateur Web, sur ordinateur comme sur mobile, pour voir si vous avez été débité a posteriori.