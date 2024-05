Cette caméra de surveillance a une arme secrète redoutable pour faire fuir les cambrioleurs

Pour faire fuir les cambrioleurs, la technologie va toujours plus loin ! Cette étrange caméra, baptisée Eve, a une méthode redoutable pour les faire fuir. Au risque de frôler l'illégalité.

Quand vous quittez votre logement, que ce soit pour aller travailler ou pour partir en vacances, il est possible que vous soyez pris d'une angoisse bien légitime : la peur d'être cambriolé. En effet, il suffit parfois de quelques minutes pour que des personnes mal-intentionnées s'introduisent chez vous afin de dérober les objets de valeur qui s'y trouvent. C'est pour cette raison que les caméras connectées et autres systèmes de sécurité sont de plus en plus populaires. Ils disposent de tout un tas d'options pour faire fuir les rôdeurs, allant d'une puissante sirène à des flashs aveuglants. Mais la start-up slovène PaintCam a créé ce qui pourrait bien être la caméra de sécurité la plus redoutable jamais conçue.

Baptisée Eve, cette caméra n'a rien d'une sainte ! Elle intègre un système de sécurité domestique dopé à l'intelligence artificielle qui tire des balles de peinture, comme au paintball, ainsi que des grenades de gaz lacrymogène sur les intrus, comme on peut le voir dans une incroyable vidéos de démonstration. De quoi dissuader bon nombre de cambrioleurs et leur apprendre à respecter la propriété privée par la manière forte !

La technologie de vision par ordinateur permet au système de fonctionner de jour comme de nuit, et de reconnaître les visages des gens qu'il filme ainsi que les animaux. Bref, vous ne vous ferez pas – en théorie – canarder en rentrant chez vous. Vous pouvez sans problème ajouter, via une application, vos proches à une liste de personnes autorisées. Si un inconnu se présente chez vous accompagné d'une personne présente sur la liste, Eve vous enverra une notification et vous demandera quoi faire : le prendre en photo, le canarder ou le laisser passer ? Enfin, si une personne non identifiée se présente seule sur votre terrain, la caméra émettra le message sonore suivant : "Vous êtes identifié comme personne non autorisée. Vous avez cinq secondes pour quitter la propriété !" Si la personne ignore ses avertissements, la caméra se chargera de la faire déguerpir en prenant soin d'enregistrer la scène sur le cloud.

"Lorsqu'on veut garantir la sécurité, être passif ne suffit pas", affirme PaintCam. "Osons imaginer un monde où la sécurité n'est pas seulement un observateur passif mais un gardien actif." Si on ne doute pas de l'efficacité du système et que son concept devrait intéresser de nombreuses personnes, Eve risque de soulever de nombreuses questions éthiques. Nous ne sommes même pas sûrs qu'une telle caméra soit légale ! Car même s'il ne s'agit pas de munitions létales, l'usage de balles de peinture et de grenades lacrymogènes peut tout de même exposer l'utilisateur à des conséquences judiciaires. Surtout en cas de blessure, car ces projectiles sont loin d'être inoffensifs... La start-up organise actuellement une campagne de fonds sur Kickstarter, qui devrait prendre fin dans quelques semaines – la date a déjà été repoussée.