"Votre GPS n'indique pas la même vitesse que votre compteur de voiture - laquelle est la bonne ?"

Le compteur de vitesse de la voiture affiche 130 km/h mais votre appli de navigation GPS indique 120 km/h ? Rassurez-vous, il n'y a pas d'un bug technique d'un côté ou de l'autre. On vous explique la raison de cet écart.

Si vous êtes habitué à rouler en compagnie d'une appli de navigation sur votre smartphone comme Waze, Google Maps ou encore Coyote pour n'en citer que quelques-unes, vous avez probablement déjà remarqué que quelque chose clochait dans le calcul de la vitesse du véhicule. Alors que le compteur – à aiguille ou numérique – de votre voiture vous indique une allure de 80 km/h, votre appli GPS estime de son côté une vitesse inférieure – 76 km/h ou moins. S'agit-il d'un bug de l'appli ? Le compteur de vitesse de la voiture est-il mal réglé ? Ni l'un ni l'autre. L'explication est tout autre.

Les constructeurs de véhicules à moteur sont soumis à une obligation internationale : l'indicateur de vitesse ne doit en aucun cas sous-estimer la vitesse réelle du véhicule. En d'autres termes, il ne peut pas mentionner 100 km/h si le véhicule roule en réalité à 101 km/h. Aussi, les constructeurs prennent systématiquement une marge de sécurité pour les indicateurs de vitesse. Niché au niveau des roues ou à la sortie de la boîte de vitesse, le dispositif de mesure ne peut pas en effet tenir compte de l'usure des pneus ou de leur niveau de pression qui peut jouer sur la vitesse réelle des véhicules et conduire à une sous-estimation de l'allure. Le compteur de vitesse de la voiture a donc tendance à surestimer la vitesse réelle de déplacement d'environ 5 % — ce qui ne l'empêche pas d'être fiable.

De son côté, l'appli de navigation se base sur les signaux GPS reçus des satellites que le smartphone capte pour effectuer un calcul très simple : elle indique en effet la vitesse de déplacement en divisant la distance parcourue entre deux relevés de position par le temps écoulé. Elle fournit ainsi des données très précises, en se rapprochant de la réalité. Du moins, lorsque tout va bien.

En effet, si le signal GPS se détériore, en ville, par exemple ou quand la météo se dégrade fortement, la fiabilité du GPS du smartphone et donc des indications de vitesse fournies, peuvent être remises en question. Il peut aussi y avoir de la latence due au temps d'acquisition du signal GPS. Le compteur embarqué de votre véhicule, lui, ne connaît pas ce phénomène, car il est complètement autonome. De cette manière, lorsque vous roulez sur une route nationale, une départementale bien dégagée ou une autoroute, l'appli de navigation vous affichera une vitesse fidèle à la réalité et donc inférieure à celle du compteur de la voiture. En revanche, à plus faible allure et dans les zones denses, mieux vaut ne pas trop lui faire confiance et reporter votre attention sur le compteur du véhicule sous vos yeux.

Dans le doute, accordez toute votre confiance au compteur de vitesse de votre véhicule. Même s'il vous fait rouler quelques kilomètres à l'heure en dessous de la limite autorisée, il vous épargnera de vous faire flasher par un radar pour cinq petits kilomètres à l'heure de trop (ou moins) et écoper au passage d'une amende et de la perte de points sur votre permis de conduire.