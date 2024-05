Cette appli météo gratuite vous dit exactement quand la pluie va tomber chez vous

Ne soyez plus pris au dépourvu par une averse quand vous sortez de chez vous grâce à cette appli gratuite qui vous prévient de l'arrivée de la pluie en temps réel.

Les applis météo sur smartphone installées par défaut par le fabricant de l'appareil sont bien pratiques lorsqu'il s'agit d'établir des prévisions sur plusieurs jours. En général, les informations fournies sont assez fiables. En revanche, lorsqu'il s'agit de se montrer plus précis, notamment avec des prévisions à très court terme, on ne peut plus trop leur faire confiance. De fait, vous avez donc toutes les chances de vous prendre une petite averse sur la figure pendant votre promenade quotidienne alors que votre appli météo annonçait simplement quelques passages nuageux. Et de vous faire tremper alors que vous n'avez pas de parapluie. Idem si vous avez prévu de jardiner, de tondre votre gazon, de faire un pique-nique ou d'allumer un barbecue. Et ce n'est pas uniquement une question de saison, comme nous pouvons le constater en ce printemps avec la pluie qui arrose copieusement la France depuis plusieurs jours…

Heureusement, l'appli installée par défaut sur votre mobile n'est pas la seule disponible. Il en existe des dizaines dans les boutiques en ligne comme le Play Store de Google ou l'App Store d'Apple. Néanmoins, nous en avons déniché une qui sort du lot : il s'agit d'Alerte pluie (Rain Alarm en anglais), de Michael Diener. Elle ne se base pas uniquement sur les prévisions de Météo France, mais également sur des données recueillies localement. Et c'est ce qui fait tout son intérêt, et son avantage par rapport aux applis météo classiques.

© Michael Diener - Software e.K

En effet, grâce à ces informations très précises, elle peut savoir si la pluie tombe à quelques kilomètres de chez-vous et si les vents la conduisent dans votre direction. Et dans ce cas, elle vous informe en direct du risque de pluie au moyen d'une simple notification. Et pour l'avoir testée, elle fonctionne très bien, avec une grande précision dans ses prévisions ! C'est vraiment idéal pour connaître la météo en temps réel près de chez vous.

Cette appli fournit également un radar météo. Il permet d'afficher une carte présentant une animation avec le déplacement des zones de pluie et leur intensité. De quoi anticiper facilement ce qui va vous tomber sur la tête. Disponible aussi bien sur iPhone que sur Android, Alerte pluie existe également sous forme d'extension gratuite pour les navigateurs Chrome, Edge et Firefox afin de profiter des prévisions en temps réel sur votre ordinateur. Dans le même état d'esprit, vous pouvez également miser sur l'appli Rain Radar, elle aussi disponible à la fois sur iOS et Android qui vous avertit de l'arrivée de la pluie. Elle se montre très efficace et pertinente mais ses menus ne sont pas tous traduits en français.