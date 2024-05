N'utilisez pas ces émojis et autres symboles dans vos messages - ils sont complètement ringards aujourd'hui

Ces codes, symboles, abréviations et émojis ne sont plus du tout à la mode aujourd'hui. Ne les utilisez surtout pas dans vos conversations sous peine de passer pour un ringard ou boomer auprès de la jeune génération !

Les émojis ont progressivement intégré le langage écrit, que ce soit dans nos discussions entre amis ou dans le monde professionnel. Ces petites illustrations, que l'on trouve dans les messageries instantanées (WhatsApp, Messenger, Telegram...), dans les logiciels de collaboration (Teams, Slack, etc.), les services de mail (Gmail, Outlook, etc.) ou encore dans les claviers des appareils mobiles, permettent de transmettre plus facilement nos émotions ou nos idées lorsque nous envoyons des messages textuels. Mais pas question d'utiliser n'importe lesquels, surtout si vous ne souhaitez pas passer pour un "boomer" – un terme moqueur qui désigne les générations qui ne sont pas nées avec Internet et dont les usages sont jugés dépassés. Eh oui, on le sait, en matière de communication, la jeune génération a toujours eu ses propres codes, et les émojis n'y font pas exception ! Et la fameuse Gen Z est particulièrement intransigeante envers ses aînés !

Le pouce en l'air est le premier émoji dans la catégorie "seuls les vieux l'utilisent". La Gen Z lui reproche son côté passif agressif, y compris dans le domaine professionnel. Autant dire que ça complique les choses, car les fameux boomers en sont particulièrement friands et n'y voient là qu'un simple signe de validation, là où les plus jeunes perçoivent un côté méprisant. Ils préfèrent largement recevoir un simple "Ok", "Super" ou même "Merci". L'émoji "pleure de rire", souvent utilisé en réaction à un contenu ou un message envoyé pour signifier son hilarité, fait partie des plus utilisés au monde. Cependant, il n'est également guère apprécié par la jeune génération. Celle-ci le juge trop premier degré – c'est également le cas de l'émoji "se rouler par terre de rire" – et lui préfère un émoji "tête de mort", une manière pour elle de signifier l'expression "mort de rire". Quant à l'émoji "cœur", bien que chaleureux, il est considéré lui aussi comme poussiéreux.

Dans la liste des émojis les plus ringards, on retrouve également la main qui effectue le signe "OK" – comme chez les plongeurs –, les mains qui applaudissent, l’émoji caca, le visage qui pleure très fort, le visage grimaçant, la coche de validation, le singe qui se couvre les yeux ainsi que la marque de rouge à lèvres – qui doit sans doute trop évoquer les bisous baveux et forcés que l'on reçoit petit.

Mais les marquages has been ne se limitent pas aux émojis : la ponctuation et les tics de langage permettent aussi de deviner, au premier coup d’œil, la tranche d'âge de l'interlocuteur ! Du côté de la ponctuation, les nombreux points de suspension, les "?!" ou les abus de "!!!" sont le signe d'un âge avancé. De même, si quelqu'un écrit "LOL" tout en capitales, il est fort probable qu'il s'agisse d'un boomer. Ce dernier a également tendance à écrire tout en majuscules, à ne pas utiliser de ponctuation ni d'apostrophe – car il ne sait pas où c'est – et à utiliser de nombreux émojis les uns après les autres. Alors, vous vous reconnaissez ?