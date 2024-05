Impôts 2024 : n'oubliez surtout pas de déclarer ces revenus particuliers

Depuis quelques jours, vous devez déclarer vos revenus de 2023 pour votre impôt 2024. Même si votre déclaration est préremplie, pensez bien à ajouter certains revenus complémentaires.

La campagne de déclaration des revenus 2023 a débuté depuis quelques jours et comme plus de 10 millions de ménages, vous bénéficiez peut-être de la déclaration préremplie. Tout au long de l'année, vos revenus sont transmis par les entités qui les versent, (employeur, caisses de retraite, organismes sociaux, etc.) auprès des services fiscaux afin de préremplir votre déclaration annuelle. Si cette méthode pratique fait gagner un temps précieux à de nombreux contribuables, elle est cependant imparfaite, et plusieurs types de revenus très courants doivent être ajoutés manuellement, sous peine de pénalités potentiellement coûteuses en cas d'oubli.

C'est notamment le cas des recettes tirées des ventes ou des locations réalisées sur des plateformes numériques d'échanges entre particuliers, telles que LeBonCoin, BlaBlaCar, Vinted ou encore (et surtout) Airbnb. Si ces revenus étaient marginaux pour la plupart des foyers il y a une dizaine d'années, ils sont devenus beaucoup plus conséquents de nos jours pour de nombreux ménages, et peuvent rapidement dépasser les seuils de déclaration et d'exonération d'impôts. Et comme les plateformes ont désormais l'obligation légale de transmettre au fisc les données relatives aux transactions, mieux être rigoureux et transparent lors de sa déclaration de revenus, afin d'éviter une mauvaise surprise.

Concernant la vente de biens d'occasion via des plateformes comme LeBonCoin, Vinted ou Ebay, vous devez obligatoirement déclarer les montants perçus à partir de 2000 euros de ventes ou de 30 opérations dans l'année. Heureusement, ces revenus sont pour le moment exonérés d'impôts, sauf pour les métaux précieux, les bijoux et les objets d'art dont le montant cumulé à l'année dépasse 5000 euros, ou pour un bien vendu plus de 5000 euros l'unité. Notez cependant que les ventes de voitures et de gros électroménager sont exonérés d'impôts même au-delà de 5000 euros.

Pour les locations de courte durée sur des plateformes telles que Airbnb ou Abritel, les choses sont en revanche plus strictes et les plafonds beaucoup plus bas. Au-delà de 780 euros de revenus annuels pour la mise en location de votre résidence principale, vous devez obligatoirement indiquer ces recettes lors de votre déclaration de revenus annuels, via le formulaire complémentaire 2042 C. Si vos recettes de locations meublés sont inférieurs à 77 700 euros, alors 50% de cette somme sera soumise au barème classique de l'impôt sur le revenu ; au-delà, vos revenus entreront alors dans le régime réel des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC), plus complexe. Et attention, les plateformes de locations meublées en particuliers transmettent scrupuleusement leurs informations au fisc tout au long de l'année ! Il est donc fortement déconseillé « d'oublier » de déclarer ces revenus.