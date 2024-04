Simple, rapide et gratuit : voici la technique pour scanner un document avec votre smartphone

Pas d'ordinateur et de scanner à disposition pour numériser rapidement un document ? Votre smartphone peut s'en charger en un tournemain.

Factures, quittances de loyer, attestations, pièces d'identité… notre quotidien est encombré de documents papier qu'il faut souvent numériser pour les transmettre à un organisme ou une administration. Et tout le monde n'a pas de scanner ou d'imprimante multifonction sous la main pour effectuer cette opération. En revanche, vous disposez certainement d'un smartphone. Et c'est largement suffisant pour mener cette tâche. D'autant plus qu'il n'est pas nécessaire d'installer la moindre appli pour y parvenir. Les iPhone comme les mobiles Android embarquent tous une fonction dédiée à la numérisation de documents.

Numériser ou scanner vos documents avec votre smartphone présente plusieurs avantages. D'abord, l'opération ne prend que quelques secondes là où, avec un scanner connecté à un ordinateur, elle se montre plus longue et demande plus de manipulations. Ensuite, il n'est pas nécessaire de transférer les documents numérisés vers votre ordinateur pour les envoyer à votre correspondant. Tout peut s'effectuer depuis le smartphone. Enfin, quel que soit le modèle de mobile dont vous disposez, pourvu qu'il dispose d'un appareil photo en état de marche, vous parviendrez à produire des copies numérisées de qualité.

Pour scanner un document avec un smartphone Android, rien de plus simple. C'est l'application Google Drive, installée par défaut sur tous les modèles, qui est à la manœuvre. Et tout est automatique. Dans Drive, il suffit d'appuyer sur le bouton +Nouveau puis de choisir Numériser. Ne reste plus qu'à pointer l'objectif vers le document à numériser posé bien à plat sur une table par exemple. Sitôt le document détecté, l'image est capturée et le document recadré. Donnez-lui un nom et enregistrez-le. Il sera sauvegardé au format PDF dans Google Drive et accessible depuis n'importe quel appareil connecté à votre compte Google.

Sur iPhone, il faut passer par l'application Fichiers intégrée au système. Lancez-la puis appuyez sur l'icône ronde placée dans le coin supérieur droit de l'écran. Choisissez Scanner des documents dans le menu qui s'affiche. Pointez l'objectif de la caméra vers le document à scanner. La prise de vue est automatique sitôt qu'il est détecté. Ne reste plus qu'à enregistrer le document, de préférence dans iCloud pour le retrouver au format PDF sur tous vos appareils connectés à votre compte Apple.