Google Messages s'offre une corbeille et ajoute des mentions dans les groupes

Google Messages accueille deux fonctions très demandées par les utilisateurs : les mentions des participants dans les conversations de groupe via un arobase et un dossier corbeille qui conservent les messages effacés.

Installé en standard sur la plupart des smartphones Android, Google Messages se peaufine petit à petit, aidé de nouvelles fonctions et de petites améliorations qui lui permettent de rattraper son retard sur d'autres messageries instantanées populaires telles que WhatsApp, Messenger ou encore Telegram. Le géant du numérique travaille actuellement à y intégrer une option de partage de position en temps réel, la modification des réponses rapides et la possibilité de copier partiellement un message. Toutes ces nouveautés sont en cours de développement et devraient bientôt faire leur arrivée. Mais la firme de Mountain View ne compte pas s'arrêter en si bon chemin ! Après plusieurs mois de test, elle déploie enfin dans sa messagerie des fonctions réclamées depuis très longtemps par ses utilisateurs : les mentions et la corbeille.

Mentions et corbeille dans Google Messages : deux fonctions très attendues

Commençons par la mention, dont nous avions déjà pu voir les prémisses en novembre dernier et qui permet, comme son nom l'indique, de mentionner les autres participants dans une discussion de groupe. Son fonctionnement est similaire à ce que l'on trouve chez la concurrence. Ainsi, il suffit de taper "@" dans une conversation de groupe RCS pour accéder à la liste des participants pouvant être cités, en s'appuyant sur la liste de Google Contacts. Si la personne n'y est pas enregistrée, son numéro sera affiché à la place de son nom.​ Une fois la personne sélectionnée, il est possible d'éditer son nom en ôtant, par exemple, son nom de famille et en ne conservant que son prénom.

© Google

Une fois le message envoyé, la personne mentionnée recevra une notification, et ce même si ses alertes ou la discussion ont été mises en sourdine. Ce système permet donc d'attirer l'attention d'une personne en particulier, même au milieu de nombreux messages. La mention est tout simplement impossible à manquer ! Simple, mais efficace !

Un dossier corbeille fait également son arrivée, et autant dire que son absence se faisait lourdement sentir ! Désormais, les échanges supprimés sont récupérables pendant 30 jours avant d'être définitivement effacés. On peut y accéder en appuyant sur sa photo de profil, accessible en haut à droite de l'écran, juste en dessous de l'onglet "Archivés". Il y a toutefois une petite exception pour les smartphones tournant sous Android Go, puisque le délai de suppression n'est que de 7 jours. Le déploiement de ces deux nouveautés est en cours, tout le monde ne devrait donc pas tarder à en profiter.