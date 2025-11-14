On peut enfin mentionner le nom des participants dans les discussions de groupe de Google Messages

Les discussions de groupe sur Google Messages vont bientôt gagner en clarté avec l'arrivée des mentions des participants via un arobase. Une fonction incontournable des messageries qui manquait cruellement à l'appli.

Installé en standard sur la plupart des smartphones Android, Google Messages se peaufine petit à petit, aidé de nouvelles fonctions et de petites améliorations qui lui permettent de rattraper son retard sur d'autres messageries instantanées populaires telles que WhatsApp, Messenger ou encore Telegram. L'application manque notamment de la possibilité de mentionner les autres participants dans une discussion de groupe. Une fonction pourtant essentielle, les conversations à plusieurs pouvant vite partir dans tous les sens. Heureusement, la messagerie de Google semble sur le point de combler cette lacune.

Citations dans Google Messages : une fonction essentielle qui manquait

D'après plusieurs témoignages publiés sur Reddit, certains utilisateurs ont découvert, dans la version bêta 20251103_00_RC00 de l'application, la présence de la fonction de mention dans les discussions de groupe. Un déploiement global auprès du grand public ne devrait donc pas trop tarder.

© Reddit

Son fonctionnement est similaire à ce que l'on trouve chez la concurrence. Ainsi, il suffit de taper "@" dans une conversation de groupe RCS pour accéder à la liste des participants pouvant être cités, en s'appuyant sur la liste de Google Contacts. S'il s'agit d'une personne qui n'y est pas enregistrée, son numéro sera affiché à la place de son nom.​

Lors de la première utilisation de la fonction, le message "Essayez de mentionner la personne pour attirer son attention" s'affiche au-dessus du menu. Une fois la personne sélectionnée, il est possible d'éditer son nom en ôtant, par exemple, son nom de famille et en ne conservant que son prénom.

Une fois le message envoyé, la personne mentionnée recevra une notification, et ce même si ses alertes ou la discussion ont été mises en sourdine. Ce système permet donc d'attirer l'attention d'une personne en particulier, même au milieu de nombreux messages. La mention est tout simplement impossible à manquer ! Simple, mais efficace !