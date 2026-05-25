Ce nouveau logiciel gratuit nettoie et optimise Windows en quelques clics

En plus d'être bourré de logiciels inutiles ou indiscrets dès son installation, Windows a la fâcheuse tendance à s'alourdir au fil de son utilisation. Un nouveau logiciel gratuit permet toutefois de le nettoyer et de l'optimiser très facilement.

Vous l'aurez sans doute remarqué si vous utilisez un PC : Windows est truffé de logiciels installés par défaut par Microsoft – des bloatwares, dans le jargon des spécialistes. Des applications peu voire pas du tout utiles que la plupart des gens n'ouvriront jamais, mais qui encombrent le stockage et même parfois la mémoire vive de l'ordinateur en le ralentissant quand ils se lancent au démarrage sans qu'on le leur ait demandé. Le système intègre en outre plusieurs dispositifs de télémétrie assez indiscrets qui envoient régulièrement des données à Microsoft, pour l'informer de l'utilisation du PC.

À ces occupants non désirés s'ajoutent des centaines d'éléments invisibles – notamment des fichiers temporaires – qui s'accumulent au fil du temps et de l'utilisation et qui encombrent eux aussi le PC en le ralentissant. Résultat, au bout de quelques mois, un ordinateur mêle neuf perd de sa vigueur initiale en devenant mou.

Nettoyer Windows manuellement pour l'optimiser est faisable : mais c'est une tâche longue et complexe, réservée aux experts patients et minutieux. Il est beaucoup plus simple d'utiliser des logiciels spécialisés qui font tout automatiquement. Il en existe de très une multitude, souvent gratuits, du célèbre CCleaner – aujourd'hui déconseillé – aux glorieux Glaries Utilities en passant par des outils plus récents comme BleachBit, NAppClean, Winhance, WinScript, BloatyNosy, Optimizer, Windhawk ou encore Wintoys , pour n'en citer qu'une poignée.

© Sparkle

Sparkle appartient à cette nouvelle génération d'outils, avec plusieurs atouts qui le distinguent de ses homologues. Doté d'une interface moderne et intuitive et fonctionnant sur Windows 10 comme sur Windows 11, ce logiciel gratuit et open source de type 'tout-en-un" propose en effet une panoplie d'outils prêts à l'emploi pour appliquer des optimisations système, supprimer les logiciels préinstallés indésirables, améliorer les connexion Internet, installer des applications et maintenir le PC en bon état, le tout sans jamais toucher à la ligne de commande ni modifier le registre à la main. Tout se fait en quelques clics, via des interrupteurs à activer pu désactiver présentés dans des "cartes" thématiques avec des intitulés clairs.

La rubrique Tweaks regroupe ainsi des dizaines d'options pour modifier le comportement de Windows, organisées par catégories(General, Appearance, Performance, Privacy, Gaming, etc.). C'est là que l'on trouve l'outil de suppression des bloatwares qui propose une liste très complote de logiciels superflus que l'on peut éliminer individuellement via des cases à cocher parmi lesquels Clipchamp, 3D Builder, BingNews, 3DViewer, OneDrive, l'antique assistant Cortana ou encore la fameuse IA Copilot, dont la présence imposée dans Windows 11 agace de nombreux utilisateurs.

Au-delà du nettoyage, Sparkle permet de désactiver la télémétrie de Windows, d'appliquer des optimisations spécifiques aux cartes graphiques Nvidia pour le gaming, et de modifier les paramètres DNS pour améliorer la vitesse de connexion et la confidentialité en ligne. Une rubrique Utilitaires centralise les outils système courants : SFC (vérificateur de fichiers système), Check Disk et DISM sont accessibles en un clic depuis une interface unifiée, sans avoir à ouvrir une invite de commandes en administrateur. Le logiciel intègre aussi un installateur d'applications basé sur Winget et Chocolatey, les deux gestionnaires de paquets les plus répandus sous Windows.

Ce qui distingue Sparkle de beaucoup de ses concurrents, c'est autant sa transparence que sa légèreté. L'équipe a récemment travaillé à réduire drastiquement la taille de l'application, passant d'un installateur de plus de 400 Mo à un fichier d'environ 80 Mo, en allégeant les modules embarqués. Le code source est entièrement public sur GitHub, ce qui permet à n'importe qui de vérifier ce que le logiciel fait réellement – une garantie précieuse dans un domaine où les outils de nettoyage vérolés ou bourrés de publicités sont monnaie courante.

Sparkle est téléchargeable gratuitement sur le site de son développeur et sur GitHub, et . Pour les utilisateurs qui ne veulent pas installer le logiciel, un script PowerShell autonome est également disponible pour lancer le nettoyage directement depuis le terminal – une option appréciée des plus avertis, qui peuvent ainsi examiner le code avant de l'exécuter.