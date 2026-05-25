Cette appli gratuite vous dit qui fabrique vraiment les produits Lidl, Aldi, Leclerc ou Carrefour

Les produits sous marque de distributeur (MDD) représentent près de 40 % des ventes en grande surface en France. Mais qui les fabrique vraiment ? Une application gratuite lève le voile sur l'identité des producteurs.

Derrière le paquet de pâtes estampillé Lidl, le café marqué Aldi, la plaquette de chocolat Marque Repère, le yaourt au logo Carrefour, le dentifrice U ou le gel douche aux couleurs d'Intermarché, il y a des outils de production. Pour autant, ces enseignes de la grande distribution ne possèdent pas d'usine : elles s'adressent toutes à des industriels qui leur fabriquent des produits sur mesure, et sous leur nom : ce sont les fameuses MDD, pour marques de distributeur.

Et bien souvent, ce sous-traitant est un grand fabricant que l'on connaît très bien par ailleurs. Pour rentabiliser leurs usines qui doivent tourner à plein – et ne pas laisser une partie du marché à leurs concurrents directs –, certains groupes alimentaires de premier plan fabriquent en parallèle de leur marque propre des produits pour le compte de MDD.

Si la recette varie parfois, selon le cahier des charges de l'enseigne, les produits sont similaires, voire identiques. Mais avec une différence taille : le produit MDD est de 20 à 30 % en général, simplement parce qu'il n'a pas à supporter les coûts des "grandes marques", notamment en matière de publicité. Et les consommateurs ne s'y trompent pas. Même si certains croient toujours aveuglément en la qualité décrétée par les marques nationales, beaucoup de tournent désormais vers les MDD, qui présentent un bien meilleur rapport qualité-prix. Et qui sortent des

© MarkenDetektive

Ce secret de polichinelle, tout le monde le pressent sans vraiment savoir à quoi s'en tenir. C'est précisément là qu'intervient MarkenDetektive, une application allemande gratuite disponible sur iOS et Android qui s'est donné pour mission de rendre transparents les rayons des supermarchés. Elle permet de scanner le code-barres d'un produit et d'afficher, en quelques secondes, quel fabricant de marque se cache derrière. La démarche couvre les grandes enseignes de discount et de grande distribution, en indiquant directement quels produits sans marque sont identiques à leurs équivalents de marque nationale.

Le principe de fonctionnement est aussi simple qu'efficace. On scanne le code-barres d'un produit – ou on le recherche manuellement – et l'application compare et révèle quels produits sans marque sont rigoureusement identiques au produit de marque, avec à la clé le calcul de l'économie réalisée. Une liste de courses intelligente permet même de convertir automatiquement les articles de marque en alternatives moins chères correspondantes, avec un récapitulatif des économies réalisées. Les utilisateurs peuvent aussi noter les produits, enregistrer leurs favoris et comparer leurs économies avec leur entourage grâce à un système de points et de niveaux.

La dernière mise à jour apporte une avancée notable : l'intégration d'un moteur de recherche multilingue basé sur l'IA, qui permet désormais de chercher des produits en langage naturel dans plusieurs langues. Concrètement, taper "biscuits au chocolat" suffit pour obtenir les correspondances disponibles dans la base de données, sans avoir à connaître le nom exact du produit. L'application est accessible en français depuis les stores App Store et Google Play, même si sa base de données reste principalement orientée vers le marché allemand – Aldi, Lidl, Rewe, Edeka – avec une couverture encore limitée pour les enseignes françaises comme Carrefour, Auchan, Intermarché ou Leclerc.

Pour les consommateurs français désireux d'aller plus loin sur le marché local, une alternative complémentaire existe : Open Food Facts. Cette base de données collaborative, fondée en 2012, répertorie des centaines de milliers de produits vendus en France, avec pour chaque article la liste des ingrédients, les informations nutritionnelles et le lieu de fabrication. Elle ne dévoile pas explicitement les liens entre MDD et fabricants de marques, mais permet de comparer les étiquettes produit par produit, code-barres à l'appui.

Avec une part de marché des MDD atteignant en moyenne 38,8 % en Europe en 2025, la question de la transparence sur leur origine n'a jamais été aussi légitime. Ces deux outils, l'un orienté comparaison de marques, l'autre vers la composition et l'origine des aliments, offrent ensemble une vision bien plus complète de ce qui se passe réellement entre les murs d'une usine agroalimentaire – et dans les rayons d'un supermarché.