Google Messages permettra bientôt de copier seulement une partie de message

Google semble avoir enfin entendu ses utilisateurs, qui lui réclament depuis longtemps une option pour sélectionner une portion d'un message seulement, et plus seulement son intégralité, dans son appli Messages. Ce sera bientôt chose faite !

Pour faciliter la vie de ses utilisateurs, Google multiplie les mises à jour de son application de messagerie instantanée. Accès aux fichiers multimédias, option anti-phishing, mentions dans les conversations de groupe… Google Messages a récemment fait le plein de nouveautés. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la firme de Mountain View ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Nos confrères d'Android Authority ont découvert dans la version bêta de l'application une option permettant de sélectionner et de copier une partie du message seulement, et non plus son intégralité.

Google Messages : une fonction attendue de pied ferme

À l'heure actuelle, il n'est pas possible de ne copier qu'une partie d'un message reçu, seulement son intégralité. Il faut pour cela faire un appui long dessus et appuyer sur l'icône dédiée à cette fonction, en haut de l'écran. Autant dire que cela complique grandement l'extraction d'information, comme un lien, une adresse ou un numéro de téléphone dans un message reçu. Il n'y a d'autre choix que de ruser, en copiant l'intégralité du texte dans une application de note pour ensuite sélectionner uniquement la partie intéressante.

La nouvelle option de copie partielle vient corriger ce problème. Elle se base sur le nouveau menu contextuel, conçu pour un usage à une main, que Google a commencé à déployer en janvier (voir notre article). Celui-ci s'affiche lorsque l'on fait un appui long sur un message et propose plusieurs options : répondre, transférer, copier, mettre en favoris, supprimer, sélectionner plus et info. Il suffit alors de mettre en surbrillance la portion de texte choisie, puis d'appuyer sur "Copier" pour enregistrer le fragment dans le presse-papier.

Cette nouveauté devrait grandement améliorer l'ergonomie de Google Messages. Elle est pour le moment uniquement disponible de manière cachée dans la dernière version bêta de l'application. Il va donc falloir faire preuve d'un peu de patience avant qu'elle n'arrive dans la version stable.