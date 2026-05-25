Voici les plages françaises à éviter absolument en 2026 : il y a des bactéries fécales dans l'eau

Chaque été, des millions de Français se jettent à l'eau sans se douter que certaines plages sont contaminées par des bactéries fécales. Un nouveau classement 2026 vient de dresser un état des lieux alarmant.

Chaque année, dès que les beaux jours arrivent, des millions de Français prennent la route des côtes. Atlantique, Manche, Méditerranée : on pose la serviette, on court vers l'eau, et on plonge sans se poser de questions. C'est l'un des plaisirs les plus simples de l'été – et l'un des plus partagés.

Pourtant, derrière les photos de sable doré et d'eau scintillante, la réalité est parfois bien moins engageante. L'association Eau & Rivières de Bretagne, une association de protection de l'environnement, s'attache ainsi à surveiller la qualité des eaux de baignades sur le littoral français. Depuis 2024, elle publie chaque année une étude intitulée La Belle Plage, qui fait office de référence en la matière. Et les conclusions de l'édition 2026 ont de quoi refroidir les ardeurs des amateurs de plage.

Le principe du classement est simple mais redoutablement efficace. Chaque plage reçoit une note calculée sur la proportion de prélèvements microbiologiques considérés comme "bons" au cours des quatre dernières années, à partir des données officielles recueillies par les Agences régionales de santé (ARS) et transmises à l'Agence européenne de l'environnement.

© La belle plage

Une plage est classée "À éviter"" lorsque moins de 70 % de ses prélèvements sont jugés bons – ce qui signifie concrètement qu'un échantillon sur trois révèle une pollution fécale significative. Les deux bactéries traquées sont bien connues des microbiologistes : Escherichia coli et les entérocoques intestinaux, deux indicateurs fiables d'une contamination d'origine fécale, animale ou humaine.

Se baigner dans une eau chargée en ces bactéries n'est pas sans conséquences. Le risque le plus fréquent reste la gastro-entérite, mais on recense aussi des otites, des conjonctivites et des infections cutanées. Les enfants en bas âge, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées sont particulièrement exposés. Et comme le souligne Christophe Le Visage, vice-président d'Eau & Rivières de Bretagne, les médecins n'envisagent souvent pas spontanément que la baignade puisse être en cause lorsqu'un patient consulte – ils pensent en premier à l'alimentation.

La Normandie est l'une des régions où les résultats sont les plus préoccupants. Sur les 13 plages normandes classées "À éviter" en 2026, onze se trouvent dans le Calvados. Parmi elles, la plage Rue Bellin à Lion-sur-Mer affiche une note de 62,5 sur 100, et Bernières-Ouest à Bernières-sur-Mer tombe à 59,15. Des stations balnéaires populaires comme Tracy-sur-Mer et Arromanches figurent aussi dans les mauvais résultats. La Bretagne nord et le littoral méditerranéen autour de Monaco restent eux aussi des zones à surveiller de près.

Les sources de pollution sont multiples. Les contaminations sont liées à des dysfonctionnements des réseaux d'assainissement, à des équipements sous-dimensionnés, à de l'assainissement non-collectif non-conforme, ou encore à l'élevage intensif via l'épandage de lisier ou le débordement de fosses. Les fortes pluies aggravent la situation en lessivant les sols et en saturant les réseaux d'évacuation, provoquant des déversements directs dans la mer. Les autorités sanitaires recommandent d'attendre 24 à 48 heures après un épisode orageux avant de se baigner – un délai souvent ignoré des vacanciers pressés.

L'association pointe également une opacité persistante dans la communication officielle. Elle dénonce un " tripatouillage " dans l'utilisation des résultats d'analyses, et rappelle qu'en 2023, le tribunal administratif a condamné l'ARS de Bretagne pour manque de transparence dans l'information des usagers. Le classement européen, lui, autorise dans certains cas l'exclusion d'épisodes de pollution – ce que La Belle Plage refuse catégoriquement. Aucun résultat d'analyse n'est écarté dans leur méthode.

Pour savoir si la plage où vous avez prévu de passer vos vacances est concernée, la carte interactive est disponible et mise à jour sur le site La belle plage. Il suffit d'entrer le nom de la commune pour obtenir la note et la catégorie de chaque site répertorié – une vérification qui prend trente secondes et peut vous éviter une semaine de congés gâchée par une belle gastro.