Google Messages va autoriser le partage de localisation en temps réel

Google Messages est sur le point de déployer une fonction de partage de localisation en temps réel, qui était attendue de pied ferme. Très pratique pour retrouver quelqu'un ou surveiller un trajet !

Google est bien déterminé à faire de son application Messages une messagerie instantanée à part entière, capable de rivaliser avec WhatsApp et d'autres applications de renom. Pour cela, elle comble petit à petit son retard en ajoutant tout un tas de nouvelles fonctions. La prochaine sur la liste n'est autre que le partage de la localisation en direct, une option fort utile dont l'absence se fait cruellement sentir.

Car si Google Messages permet déjà de partager une position ponctuellement, il n'envoie qu'une adresse fixe, ce qui s'avère peu pratique en cas de déplacement, pour organiser des rencontres à la dernière minute ou pour surveiller que le trajet d'un proche se déroulel sans encombre. Dans la dernière version bêta de l'application, nos confrères d'Android Authority sont parvenus à accéder à l'interface de partage de localisation en direct, qui est complètement fonctionnelle.

Partage de localisation en direct : une fonction pratique très attendue

Pour partager sa localisation en temps réel, rien de plus simple ! Il suffit d'appuyer, dans une conversation, sur le menu +, qui permet déjà de joindre une photo, un GIF ou un fichier à son message. On y trouve alors une nouvelle option "Localisation en direct". Appuyer dessus ouvre alors une fenêtre pour préciser la durée du partage (une heure, toute la journée ou une durée personnalisée). Un message apparaîtra alors pour rediriger l'interlocuteur vers l'application "Localiser" de Google ou vers une page Web si jamais l'application n'est pas installée sur le smartphone. Pendant tout le temps du partage, une bannière s'affiche en haut de la conversation pour indiquer le temps restant. Il suffit d'appuyer dessus pour sélectionner l'option "Arrêter".

© Android Authority

Cela fait un moment que Google travaille sur cette fonction, puisque ses premières traces ont été trouvées en avril 2025. Il aura fallu du temps, mais le géant du numérique semble prêt à la déployer. Notre patience va enfin être récompensée !

Le partage de la localisation en temps réel est une fonction plutôt rassurante. Grâce à elle, il est possible de garder un œil sur ses enfants lorsqu'ils rentrent de l'école. Elle peut également être utile pour ceux qui rentrent seuls tard le soir, pour partager leur trajet avec un tiers de confiance qui pourra s'assurer que la personne est bien arrivée sans encombre à son domicile. Elle peut également servir pour que des proches suivent l'utilisateur à la trace pendant une sortie VTT en solitaire, au cas où il aurait un problème. Bref, les possibilités sont nombreuses !