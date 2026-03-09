On pourra bientôt modifier les réponses rapides de Google Messages

Pour éviter les envois de messages accidentels, Google prépare une nouvelle fonction pour son appli Messages. permettant de modifier les réponses rapides prêtes à l'emploi dans des brouillons. Une excellente idée !

Pour fluidifier les échanges sur Gmail et sur Messages, Google a développé la fonction Réponse rapide (Quick Reply, en anglais). Grâce à cette option, vous n'avez plus besoin de cliquer sur le bouton de réponse pour envoyer un message. En effet, lorsque vous recevez un mail ou un message auquel vous souhaitez répondre rapidement, on vous propose directement des réponses prêtes à l'emploi avec une formule courte comme "D'accord", "Merci", "OK" ou encore "Super, merci beaucoup !". Pour les envoyer, il suffit alors de cliquer sur la proposition. Mais si cette fonction est très utile – et qu'elle permet de faire gagner du temps à tous les utilisateurs –, elle n'est pas encore optimisée.

Réponses rapides de Google Messages : des brouillons avant l'envoi

Si vous utilisez régulièrement Google Messages, vous avez sans doute remarqué qu'il n'était pas rare de cliquer sans faire exprès sur les propositions de Réponse rapide. Pour éviter d'envoyer des messages non voulus à vos destinataires, Google a travaillé sur une nouvelle option très pratique, baptisée Envoi en brouillon.

Plus concrètement, il s'agit d'un bouton qui, lorsqu'il est activé, affichera la réponse rapide sélectionnée dans un brouillon au lieu de l'envoyer directement. Comme l'ont révélé nos confrères de 9to5Google, qui ont pu tester la version bêta 20260303_00_RC00 de Google Messages, vous pourrez ainsi consulter le brouillon, mais également le modifier à votre guise – en y ajoutant des mots ou des emojis pour le rendre plus chaleureux et plus personnel – avant de le transmettre à votre destinataire.

© 9to5Google

Pour profiter de cette fonction, il vous suffit simplement de vous rendre dans les paramètres de Google Messages et de vous rendre dans la catégorie Suggestions. Ici, vous devez activer l'option en appuyant sur le bouton "Envoi en brouillon", qui remplace "Appuyer pour envoyer". "Appuyez sur 'Réponses intelligentes' pour mettre à jour le brouillon de votre message", indique Google juste à côté de la nouvelle option. À noter, ce nouveau service est uniquement disponible dans la version bêta de Google Messages. Il pourrait alors arriver dans les prochaines semaines dans la version finale de l'application par le biais d'une nouvelle mise à jour.